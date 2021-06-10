10 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 10 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

10 Haziran, Miladi takvime göre yılın 161. (artık yıllarda 162.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 204 gün vardır.

Peki, 10 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1190 - Friedrich Barbarossa, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Saleph Nehri'nde (şu anki Göksu Nehri) boğularak öldü.

1692 - İngiltere'nin Amerikan kolonilerindeki Salem Cadı Mahkemeleri'nde suçlu bulunan Bridget Bishop asıldı.

1909 - Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1916 - Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

1927 - Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1931 - Faşistlerle işbirliğini red eden orkestra şefi Arturo Toscanini, eşiyle birlikte İtalya'yı terk etti.

1934 - İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

1935 - Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'a savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı: General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman Birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Kanada, İtalya'ya savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı: Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu.

1942 - Naziler Çekoslovakya'da Lidice kasabasını yerle bir ederek, Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak 1300 kişiyi katletti.

1946 - İtalya Krallığı sona erdi ve İtalyan Cumhuriyeti ilan edildi.

1946 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1947 - Saab, ilk otomobilini üretti.

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür Muhsin Ertuğrul oldu.

1955 - Yapımı 2,5 yılda tamamlanan 300 odalı, 500 yataklı İstanbul Hilton Oteli açıldı.

1960 - Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin, Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.

1960 - Celâl Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.

1967 - Altı Gün Savaşı sona erdi: İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.

1987 - Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990 - Şırnak'ın Çevrimli köyüne saldıran PKK militanları, 26 sivili öldürdü.

1993 - Dünya Sinemalar Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.

2000 - Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz'da oğlu Beşar Esad getirildi.

2001 - Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11. Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

2002 - Ontario'da (Kanada) eşcinsel (eşdeğer) evlilik yasalaştı.

2005 - Orhan Boran'ın 60. sanat yılı ve profesyonel hayatını sona erdirdiği jübile gecesi, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.

2006 - Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

DOĞUMLAR

940 - Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, İranlı matematikçi ve astronom (ö. 998)

1803 - Henry Darcy, Fransız bilim insanı (ö. 1858)

1804 - Hermann Schlegel, Alman ornitolog ve herpetolojist (ö. 1884)

1819 - Gustave Courbet, Fransız ressam (ö. 1877)

1866 - Arthur Castrén, Fin siyasetçi (ö. 1946)

1889 - Sessue Hayakawa, Japon oyuncu (ö. 1973)

1895 - Cemal Gürsel, Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı (ö. 1966)

1895 - Hattie McDaniel, Amerikalı Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu (ö. 1952)

1914 - Oktay Rifat, Türk şair (ö. 1988)

1915 - Saul Bellow, Amerikalı yazar (ö. 2005)

1916 - Peride Celal, Türk yazar (ö. 2013)

1921 - Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi (ö. 2021)

1922 - Judy Garland, Amerikalı aktris (ö. 1969)

1925 - Don Costa, Amerikalı orkestra şefi ve plak yapımcısıydı (ö. 1983)

1928 - Maurice Sendak, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı ve desinatör (ö. 2012)

1932 - Haluk Kurdoğlu, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2004)

1936 - Eugenio Bersellini, İtalyan futbolcu ve teknik direktördür

1939 - Alexandra Stewart, Kanadalı oyuncu

1941 - Mickey Jones, Amerikalı baterist ve aktördür (ö. 2018)

1949 - Ozan Ârif, Türk öğretmen, halk ozanı ve şair (ö. 2019)

1950 - Rasim Kara, Türk kaleci ve teknik direktör

1956 - Mickey Curry, Amerikalı müzisyen

1958 - Yū Suzuki, Japon video oyunu tasarımcısı, yapımcısı ve programcısıdır

1959 - Carlo Ancelotti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1960 - Maxi Priest, Jamaika asıllı İngiliz reggae sanatçısıdır

1962 - Gina L. Gershon, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur

1962 - Kemal Kuruçay, Türk oyuncu

1963 - Nadia Hasnaoui, Norveçli sunucu

1963 - Jeanne Marie Tripplehorn, Amerikalı oyuncu

1964 - İsmet Berkan, Türk gazeteci

1965 - Veronica Ferres, Alman oyuncu

1965 - Elizabeth Hurley, İngiliz aktris ve model

1965 - Andrea Kiewel, Alman kadın televizyon sunucusu ve eski yüzme sporcusu

1966 - David Platt, İngiliz eski futbolcu, teknik direktör

1967 - Katja Weitzenböck, Avusturyalı-Alman oyuncu

1968 - Ömer Danış, Türk şarkıcı

1971 - Janset Paçal, Türk oyuncu ve sunucu

1973 - Faith Evans, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, oyuncu ve yazardır

1974 - Muhammed İmare, Mısırlı millî futbolcudur

1976 - Friedrich, Alman İmparatorluğu ve Prusya Krallığı'nı yöneten hanedan olan Hohenzollern Hanedanı'nın Prusya kolunun mevcut başkanı olan Alman iş adamı

1976 - Zekiye Keskin Şatır, Türk okçu

1978 - DJ Qualls, Amerikalı oyuncu,yapımcı ve model

1981 - Alejandro Domínguez, Arjantinli millî futbolcudur

1982 - Tara Lipinski, Amerikalı buz patenci

1982 - Madeleine, Kral XVI. Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın ikinci kızı ve en küçük çocuğu

1983 - Leelee Sobieski, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur

1985 - Andy Schleck, Lüksemburglu yol bisikleti yarışçısı

1985 - Vasilis Torosidis, Yunan futbolcudur

1986 - Marco Andreolli, İtalyan futbolcudur

1987 - Martin Harnik , Almanya doğumlu Avusturyalı futbolcudur

Almanya doğumlu Avusturyalı futbolcudur 1988 - Jagoš Vuković, Sırp millî futbolcudur

1989 - Alexandra Stan, Rumen şarkıcı

1992 - Kate Upton, Amerikalı model

ÖLÜMLER

MÖ 323 - Büyük İskender, Makedonya Kralı (d. MÖ 356)

1190 - Friedrich Barbarossa, Alman Kralı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru (d. 1122)

1580 - Luís de Camões, Portekizli şair (d. 1524)

1654 - Alessandro Algardi, İtalyan heykeltıraş (d. 1598)

1836 - André-Marie Ampère, Fransız fizikçi (d. 1775)

1858 - Robert Brown, İskoç botanistti (d. 1773)

1882 - Vasili Perov, Rus ressamı (d. 1834)

1918 - Arrigo Boito, İtalyan şair, roman yazarı, gazeteci, opera bestecisi ve libretto yazarı (d. 1842)

1923 - Pierre Loti, Fransız romancı (d. 1850)

1924 - Giacomo Matteotti, İtalyan sosyalist lider (Roma'da faşistlerce kaçırılarak öldürüldü) (d. 1885)

1925 - Leonid Bolhovitinov, Rus asker ve doğubilimci (d. 1871)

1926 - Antoni Gaudí, Katalan mimar (İspanya’da Art Nouveau akımının öncüsü) (d. 1852)

1930 - Adolf von Harnack, Alman protestan teolog ve kilise tarihçisi (d. 1851)

1934 - Frederick Delius, İngiliz post-romantik besteci (d. 1862)

1940 - Marcus Garvey, ABD'de ilk önemli Siyah hareketini (1919-1926) örgütleyen Jamaikalı Siyah önder (d. 1887)

1949 - Sigrid Undset, Norveçli romancı (1928'de Nobel Edebiyat Ödülü sahibi) (d. 1882)

1949 - Carl Vaugoin, Avusturyalı siyasetçi (d. 1873)

1965 - Vahap Özaltay, Türk futbolcu (d. 1907)

1966 - Hamdullah Suphi Tanrıöver, Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen ve milletvekili (d. 1885)

1967 - Spencer Tracy, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1900)

1973 - Erich von Manstein, Alman general (d. 1887)

1973 - William Inge, Amerikalı oyun yazarı (d. 1913)

1981 - Veysel Güney, Türk devrimci ve Devrimci Yol'un İskenderun sorumlusu (idam) (d. 1957)

1982 - Rainer Werner Fassbinder, Alman film yönetmeni (d. 1945)

1984 - Halide Nusret Zorlutuna, Türk şair ve yazar (d. 1901)

1988 - Louis L'Amour, Amerikalı yazar (d. 1908)

1992 - Glyn Smallwood Jones, Britanyalı siyasetçi (d. 1908)

1996 - Jo Van Fleet, Amerikalı aktris (d. 1914)

2000 - Hafız Esad, Suriye Devlet Başkanı (d. 1930)

2002 - John Gotti, Amerikalı gangster (d. 1940)

2004 - Ray Charles, Amerikalı müzisyen (d. 1930)

2007 - Ufuk Güldemir, Türk gazeteci (d. 1956)

2008 - Cengiz Aytmatov, Kırgız edebiyatçı, çevirmen ve gazeteci (d. 1928)

2009 - Faruk Bayülkem, Türk psikiyatr ve nörolog hekim (d. 1912)

2010 - Sigmar Polke, Alman ressam ve fotoğrafçıdır (d. 1941)

2016 - Christina Grimmie, Amerikalı müzisyen, söz yazarı (d. 1994)

2016 - Gordie Howe, Kanada'lı emekli profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1928)

2017 - Julia Perez, Endonezyalı model, oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır (d. 1980)

2019 - Crazy Mohan, Hint aktör, komedyen, senarist ve oyun yazarı (d. 1952)

2020 - Jayaraman Anbazhagan, Hint politikacı (d. 1958)

2020 - Duilio Arigoni, İsviçreli kimyager ve akademisyen (d. 1928)

2020 - Araceli Herrero Figueroa, İspanyol yazar (d. 1948)

2020 - Mr. Wrestling II, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1934)

2020 - Talat Özkarslı, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1938)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER