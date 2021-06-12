12 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

12 Haziran, Miladi takvime göre yılın 163. (artık yıllarda 164.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 202 gün vardır.

Peki, 12 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.

1898 - Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.

1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.

1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.

1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.

1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.

1935 - Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi.

1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığında toplanan Hükûmet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1940 - II. Dünya Savaşı: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız Birlikleri, Manş Denizi sınırında Saint-Valery-en-Caux'da, Alman Generalfeldmarschall Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman Birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti.

1941 - Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek batırıldı. Geminin mürettebatı kurtarılarak İstanbul'a getirildi.

1947 - Basına baskılar sürüyor; Büyük Doğu dergisi, Mahkeme kararıyla 4 ay kapatıldı.

1948 - 1956 yılına kadar Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde iktidar olan Macar İşçi Partisi kuruldu.

1957 - Kırşehir yeniden il yapıldı.

1958 - Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge, 150 binden fazla kişi katıldı.

1960 - Geçici Anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, Geçici Anayasa gereğince Millî Birlik Komitesi'ne verildi.

1962 - İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı, 650 gr. ekmek 65 kuruş oldu.

1966 - Keban Barajı'nın temeli atıldı.

1967 - Sovyetler Birliği, uzay aracı "Venera 4" Venüs gezegenine yolladı.

1967 - ABD'de ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen lağvedildi.

1968 - İstanbul Üniversitesi, Deniz Gezmiş önderliğinde öğrenciler tarafından işgal edildi.

1971 - Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

1974 - Hükûmet, Ataş Rafinerisi'ni devletleştireceğini açıkladı.

1975 - Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliği için resmen başvurdu.

1984 - Urfa'nın adı, "Şanlıurfa" olarak değiştirildi.

1984 - Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.

1986 - Ahmet Altan'ın "Sudaki İz" adlı romanı "muzır" bulundu. Altan ve yayımcısı Erdal Öz hakkında dava açıldı.

1986 - Haydar Dümen'in "Cinsel Yaşam 2" adlı kitabı toplatıldı.

1987 - Birleşik Krallık'ta genel seçim yapıldı. Margaret Thatcher önderliğinde Muhafazakârlar 3. kez seçimi kazandı.

1988 - Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgâr ve şiddetli yağmur, arkasında 14 ölü bıraktı.

1989 - Bulgaristan'dan göç eden Türklerin sayısı 90 bin kişiyi buldu.

1990 - Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti.

1994 - Boeing 777, Paine Field'den kalkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2000 - Türkiye'nin ilk uzay kampı, "Uzay Kampı Türkiye" açıldı.

2002 - TOFAŞ Kuş Serisi’nin üretimini sonlandırdı.

2004 - Yeni Zelanda'da bir evin tepesine düşen 1,3 kg ağırlığında kondrit tipinden bir gök taşı evde büyük hasara yol açtı, ama can kaybına neden olmadı.

2005 - Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na ilk petrol verildi.

2007 - Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın Başkanı Tülay Tuğcu emekliye ayrıldı.

2009 - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

2011 - Türkiye'de 2011 TBMM Milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.

2016 - Orlando, Florida'daki bir gey bara düzenlenen saldırıda 49 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Saldırgan Omar Mateen, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.

DOĞUMLAR

1819 - Charles Kingsley, İngiliz yazar (ö. 1875)

1827 - Johanna Spyri, İşviçreli yazar (ö. 1901)

1890 - Egon Schiele, Avusturyalı ressam (ö. 1918)

1892 - Djuna Barnes, Amerikalı modernist yazar (ö. 1982)

1897 - Anthony Eden, Britanyalı siyasetçi (ö. 1977)

1899 - Fritz Albert Lipmann, Alman asıllı Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1986)

1908 - Otto Skorzeny, Alman SS askeri (ö. 1975)

1909 - Ali Tantâvi, Suriyeli bilim insanı (ö. 1999)

1910 - Füreyya Koral, Türk seramik sanatçısı (ö. 1997)

1915 - David Rockefeller, Amerikalı bankacı ve iş adamı (ö. 2017)

1924 - George H. W. Bush, ABD'nin 41. Başkanı (ö. 2018)

1926 - Norval White, Amerikalı mimar, tarihçi ve profesör (ö. 2009)

1929 - Anne Frank, Yahudi kızı (günlüğüyle Nazi zulmünü açığa çıkartan) (ö. 1945)

1930 - Adolf Born, Çek ressam, karikatürist ve çizgi film yapımcısı (ö. 2016)

1931 - Rodney William Whitaker, Amerikalı yazar (ö. 2005)

1941 - Chick Corea, İspanyol kökenli Amerikalı caz piyanisti

1941 - Roy Harper, İngiliz müzisyen

1943 - Sennur Sezer, Türk şair ve yazar (ö. 2015)

1950 - Oğuz Abadan, Türk müzisyen

1951 - Andranik Markaryan, Ermeni politikacı (ö. 2007)

1960 - Angela Ahrendts, Amerikalı iş kadını

1965 - Gwen Torrence, Amerikalı atlet

1969 - Heinz-Christian Strache, Avusturyalı politikacı

1973 - Victor Ikpeba, Nijeryalı futbolcu

1974 - Jason Mewes, Amerikalı aktör

1976 - Antawn Jamison, Amerikalı basketbolcu

1979 - Burcu Kaya Koç, Türk voleybol hakemi ve haber spikeri

1979 - Evrim Akın, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu

1981 - Adriana Lima, Brezilyalı model

1982 - Diem Brown, Amerikalı sunucu ve gazeteci (ö. 2014)

1985 - Dave Franco, Amerikalı oyuncu

1986 - Mario Casas, İspanyol oyuncu

1986 - Sergio Rodríguez, İspanyol millî profesyonel basketbolcudur

1990 - Umut Gündoğan, Türk futbolcu

1995 - Furkan Soyalp, Türk futbolcu Sun Qiaolu, Çinli aktris ve model (ö. 2021)



ÖLÜMLER