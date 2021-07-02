2 Temmuz 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte 2 Temmuz kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

2 Temmuz, Miladi takvime göre yılın 183. (artık yıllarda 184.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 182 gün vardır.

Bu gün, artık olmayan yıllarda, kendisinden önce ve sonra yüz seksen ikişer gün olduğu için yılın tam ortasındaki gündür. 2 Temmuz, artık olmayan yıllarda yılın ilk günüyle, tüm yıllarda da yılın son günüyle haftanın aynı gününe denk gelir.

Peki 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Temmuz'da yaşananlar...

OLAYLAR

1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.

1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.

1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.

1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.

1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.

1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.

1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.

1962 - Walmart perakende zincirinin ilk mağazası, Arkansas Eyaleti'nin Rogers şehrinde açıldı.

1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan "Yurttaşlık Hakları Yasası"nı imzaladı.

1966 - Antalyaspor Kulübü kuruldu.

1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldébaran"dı.

1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu

1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.

1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.

1986 - Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda, Arjantin şampiyon oldu.

1990 - Hac izdihamı: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 1426 kişi öldü.

1992 - Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye beşinci oldu.

1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü.

2001 - Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan "AbioCor", ilk kez bir hastaya uygulandı.

2002 - Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.

2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin jüri üyeliğini yaptığı Globo D'Oro (Altın Küre) sinema ödüllerinden, "En İyi Film Ödülü" dahil beşini kazandı.

2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.

DOĞUMLAR

419 - III. Valentinianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 455)

1714 - Christoph Willibald Gluck, Alman besteci (ö. 1787)

1843 - Antonio Labriola, İtalyan marksist teorisyen ve filozof (ö. 1904)

1862 - William Henry Bragg, İngiliz fizikçi (ö. 1942)

1877 - Hermann Hesse, Alman yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1962)

1904 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (ö. 1996)

1906 - Hans Bethe, Alman fizikçi (ö. 2005)

1914 - Erich Topp, Alman U-bot komutanı (ö. 2005)

1922 - Pierre Cardin, İtalyan asıllı Fransız modacı

1923 - Wislawa Szymborska, Polonyalı şair (ö. 2012)

1925 - Patrice Lumumba, Kongo DC'nin ilk Başbakanı (ö. 1961)

1929 - İmelda Marcos, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un eşi

1930 - Karl Gerstner, İsviçreli bir grafik tasarımcı (ö. 2017)

1930 - Carlos Menem, lakabı El Turco, Arjantinli siyasetçi (ö. 2021)

1936 - Ömer Süleyman, Mısırlı politikacı, diplomat ve ordu generali (ö. 2012)

1937 - Richard Petty, "Kral" lakaplı eski NASCAR pilotu

1939 - Sultan bin Muhammed el Kasımi, d. 25 Ocak 1972 Şarika Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Federal Yüksek Konseyi Üyesi

1939 - Alexandros Panagoulis, Yunan politikacı ve şair (ö. 1976)

1942 - Ahmet Türk, Kürt asıllı Türk siyasetçi

1943 - Üstün Akmen, Türk tiyatro eleştirmeni ve yazar (ö. 2015)

1943 - Kevork Malikyan, Türk asılı İngiliz oyuncu

1946 - Richard Axel, 2004 Nobel Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim adamı

1946 - Ron Silver, Amerikalı aktör (ö. 2009)

1946 - Timur Selçuk, Türk pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci (ö. 2020)

1947 - Larry David, Amerikalı aktör ve yapımcı (Seinfeld)

1952 - Ahmed Uyahya, Cezayirli siyasetçi

1957 - Bret Hart, Kanadalı yazar, oyuncu ve emekli profesyonel güreşçi

1963 - Rositsa Kirilova, Bulgar şarkıcı

1970 - Yancy Butler, Amerikalı oyuncu

1973 - Çiğdem Vitrinel, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı

1975 - Elizabeth Reaser, Amerikalı oyuncu

1976 - Derya Büyükuncu, Türk yüzücü

1977 - Deniz Barış, Türk futbolcu

1979 - Rebecca Mader, İngiliz oyuncu

1983 - Michelle Branch, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

1984 - Maarten Martens, Belçikalı futbolcu

1985 - Vlatko İlievski, Makedon şarkıcı (ö. 2018)

1985 - Ashley Tisdale, Amerikalı oyuncu

1985 - Onur Tuna, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1986 - Lindsay Lohan, Amerikalı oyuncu

1987 - Esteban Granero, İspanyol futbolcu

1987 - Ruslana Korşunova, Rus asıllı Kazak manken ve model (ö. 2008)

1988 - Lee Chung-yong, Güney Koreli futbolcu

1989 - Dev, Amerikalı elektropop şarkıcısı ve söz yazarı

1989 - Alex Morgan, Amerikalı kadın millî futbolcu

1990 - Roman Lob, Alman şarkıcı

1990 - Margot Robbie, Avustralyalı aktris ve yapımcı

1993 - Ieva Zasimauskaitė, Litvan şarkıcı

1994 - Baba Rahman, Ganalı futbolcu

2001 - Abraham Attah, kariyeri ve eğitimi için ABD'de yaşayan Ganalı aktör

ÖLÜMLER

1215 - Eisai, geç Heian ve erken Kamakura döneminde yaşamış bir Japon Budist keşiş (d. 1141)

1511 - Hadım Ali Paşa, Sultan II. Bayezid zamanında 1501-1503 ve 1506-1511 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı

1566 - Nostradamus, Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog (d. 1503)

1582 - Akechi Mitsuhide, Japonya'da Sengoku döneminde yaşamış bir samuray generali (d. 1528)

1778 - Jean Jacques Rousseau, İsviçreli filozof (d. 1712)

1798 - John Fitch, Amerikalı saat yapımcısı ve mucit (d. 1743)

1843 - Samuel Hahnemann, Alman hekim (d. 1755)

1850 - Robert Peel, Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1788)

1915 - Porfirio Díaz, Meksika Devlet Başkanı (d. 1830)

1924 - Matsukata Masayoshi, Japonya'nın dördüncü başbakanı (d. 1835)

1934 - Ernst Röhm, Alman subay, siyaset adamı ve SA'nın kurucusu ve kumandanı (d. 1887)

1949 - Georgi Dimitrov, Bulgaristan'da sosyalist yönetimin kurucusu ve ilk Başbakanı (d. 1882)

1955 - Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Türk kadın asker, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve İstiklal Madalyası sahibi (d. 1888)

1961 - Ernest Hemingway, Amerikalı yazar (d. 1899)

1973 - Betty Grable, Amerikalı aktris (d. 1916)

1977 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (d. 1899)

1989 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (d. 1909)

1989 - Franklin Schaffner, Amerikalı film yönetmeni (d. 1920)

1989 - Hasan Esat Işık, Türk siyaset adamı ve diplomat (d. 1916)

1991 - Lee Remick, Amerikalı aktris (d. 1935)

1993 - Asım Bezirci, Türk yazar (d. 1927)

1993 - Behçet Sefa Aysan, Türk şair (d. 1949)

1993 - Hasret Gültekin, Türk sanatçı (d. 1971)

1993 - Muhlis Akarsu, Türk halk ozanı (d. 1948)

1993 - Nesimi Çimen, Türk halk ozanı (d. 1931)

1994 - Andrés Escobar, Kolombiyalı millî futbolcu (d. 1967)

1996 - Saniye Can, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1930)

1997 - James Stewart, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1908)

1999 - Mario Puzo, Amerikalı yazar ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1920)

2002 - Earle Brown, Amerikalı besteci (d. 1926)

2004 - John Cullen Murphy, Amerikalı çizgi romancı (Prince Valiant'ın (Kahraman Prens) çizeri) (d. 1919)

2007 - Beverly Sills, Amerikalı soprano (d. 1929)

2010 - Beryl Bainbridge, İngiliz roman yazarı (d. 1932)

2011 - Itamar Franco, Brezilyalı siyasetçi (d. 1930)

2011 - Özcan Tekgül, Türk oryantal dans sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1941)

2013 - Douglas Engelbart, Norveç asıllı Amerikalı mucit (d. 1925)

2013 - Fevziye Fuad, İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ilk eşi (d. 1921)

2016 - Caroline Aherne, İngiliz ünlü komedyen ve oyuncu (d. 1963)

2016 - Michael Cimino, Akademi ödülü sahibi Amerikalı yönetmen (d. 1939)

2016 - Roger Dumas, Fransız oyuncu (d. 1932)

2016 - Rudolf Kalman, Macar asıllı Amerikan matematiksal sistem teoristi (d. 1930)

2016 - Michel Rocard, Fransız siyasetçi ve Fransa Başbakanı (d. 1930)

2016 - Elie Wiesel, Romanya doğumlu Yahudi edebiyatçı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1928)

2017 - Chris Roberts, Alman şarkıcı ve aktör (d. 1946)

2019 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (d. 1927)

2019 - Costa Cordalis, Yunan asıllı Alman müzisyeni, şarkıcısı ve kayakçı (d. 1944)

2019 - Lee Iacocca, Amerikalı iş adamı (d. 1924)

2019 - Lis Verhoeven, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1931)

2019 - Bruce Wallrodt, Avustralyalı Paralimpik atlet (d. 1951)

2020 - Nikolay Kapustin, Rus besteci ve piyanist (d. 1937)

2020 - Wanderley Mariz, Brezilyalı siyasetçi ve avukat (d. 1940)

2020 - Tilo Prückner, Alman aktör (d. 1940)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER