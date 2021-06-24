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24 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?
Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 09:32
- Güncelleme : 24.06.2021 - 18:23
Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.
24 Haziran, Miladi takvime göre yılın 175. (artık yıllarda 176.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 190 gün vardır.
Peki 24 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Haziran'da yaşananlar...
OLAYLAR
- 1441 - İngiltere Kralı VI. Henry, Eton Koleji'ni kurdu.
- 1542 - İspanyol kâşif Francisco de Orellana, Güney Amerika'da Amazon nehri kıyısında Icamiaba yerlileri tarafından saldırıya uğramasını, Hükümdarı Şarlken'e "kadın savaşçılar" olarak tanımladığı için, bu nehre "Kadın Savaşçı (Amazon)" ismi verildi.
- 1645 - İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı Ordusu, Girit adasına çıktı.
- 1859 - Solferino Muharebesi: Avusturya İmparatorluğu, Fransa ve Sardinya Krallığı ittifakına karşı yaptığı savaşı kaybetti. Bu savaşı izleyen İsviçreli iş adamı Jean Henry Dunant, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin kuruluş sürecini başlattı.
- 1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat oyunlarının dört yılda bir yapılması kararını aldı.
- 1901 - Pablo Picasso'nun eserleri ilk defa sergilendi.
- 1910 - Japonya, Kore'yi istila etti.
- 1916 - I. Dünya Savaşı: Somme Muharebesi, Fransa'daki Alman hatlarına yapılan ve bir hafta sürecek topçu ateşi ile başladı.
- 1917 - Halep'te, Enver Paşa'nın Başkanlığında Türk ve Alman komutanlarının katılımıyla (Mustafa Kemal Paşa dahil) yapılan toplantıda, General Falkenhein'ın Komutanlığı'nda "Yıldırım Ordular Grubu" kurulması kararlaştırıldı.
- 1935 - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Kanunu kabul edildi.
- 1936 - Türkiye millî basketbol takımı ilk maçını Yunanistan ile yaptı, 49-12 galip geldi.
- 1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluş Kanunu kabul edildi.
- 1945 - Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesini kutlamak amacıyla Kızıl Meydan'da Geçit Töreni düzenlendi.
- 1947 - Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi, nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez "uçan daire" terimini kullanmaya başladı.
- 1961 - Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. İş gücü göndermeye ilişkin protokol, Türkiye ile Batı Almanya arasında 13 Haziran'da imzalanmış ve özel kuruluşların kontratsız işçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.
- 1967 - İstanbul'da üniversite öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosunun ziyaretini protesto etti.
- 1973 - 90 yaşındaki Eamon de Valera, İrlanda Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı.
- 1976 - 13. Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Film Ödülü"nü, yönetmen Atıf Yılmaz’ın Deli Yusuf filmi aldı.
- 1982 - 44 sanıklı Barış Derneği davası başladı.
- 1983 - Yaser Arafat'ın Şam'a girişi yasaklandı.
- 1983 - Uzay mekiği Challenger, uzaydaki görevini tamamlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile Dünya'ya döndü.
- 1989 - Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve zorunlu göç uygulaması, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Bulgaristan'ı Telin Mitingi"nde protesto edildi.
- 1992 - Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.
- 2001 - Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Zihinsel Engelliler Millî Takımı şampiyon oldu.
DOĞUMLAR
- 1491 - VIII. Henry, İngiltere Kralı (ö. 1547)
- 1542 - Haçlı Yuhanna, İspanyol Karmelit rahibi, mistik (ö. 1591)
- 1788 - Silvio Pellico, İtalyan yurtsever, şair ve oyun yazarı (ö. 1854)
- 1806 - Julius von Leypold, Alman ressam (ö. 1874)
- 1842 - Ambrose Bierce, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 1914)
- 1852 - Victor Adler, Avusturyalı sosyalist (ö. 1918)
- 1883 - Victor Francis Hess, Avusturyalı-Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1964)
- 1890 - Milunka Savić, Sırp kadın asker ve halk kahramanı (ö. 1973)
- 1895 - Jack Dempsey, Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu (ö. 1983)
- 1895 - Robert von Ranke Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (ö. 1985)
- 1900 - Raphael Lemkin, Polonyalı avukat (ö. 1959)
- 1905 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (ö. 1985)
- 1906 - Pierre Fournier, Fransız çellist (ö. 1986)
- 1911 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (ö. 2011)
- 1912 - Mary Wesley, İngiliz yazar (ö. 2002)
- 1917 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (ö. 2015)
- 1921 - Gerhard Sommer, Alman asker
- 1923 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş adamı (ö. 2020)
- 1924 - Kurt Furgler, İsviçreli politikacı (ö. 2008)
- 1930 - Claude Chabrol, Fransız film yönetmeni (ö. 2010)
- 1934 - Ferdinand Biwersi, Eski Alman futbol hakemi (ö. 2013)
- 1935 - Juan Bautista Agüero, Paraguaylı eski millî futbolcu (ö. 1935)
- 1938 - Ebulfez Elçibey, Azeri siyasetçi ve Azerbaycan'ın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2000)
- 1938 - Lawrence Block, Amerikalı yazar
- 1939 - Samed Behrengi, Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk hikâyeleri ile halk masalları yazarı (ö. 1967)
- 1941 - Erkin Koray, Türk müzisyen
- 1941 - Julia Kristiva, Bulgar-Fransız edebiyat teorisyeni, psikanalist, yazar ve filozof
- 1942 - Mick Fleetwood, İngiliz müzisyen ve aktör (Fleetwood Mac)
- 1942 - Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Şilili siyasetçi
- 1944 - Jeff Beck, İngiliz müzisyen
- 1947 - Peter Weller, Amerikalı oyuncu ve yönetmen
- 1949 - John Illsey, İngiliz müzisyen
- 1953 - Garry Shider, Amerikalı müzisyen ve gitarist (ö. 2010)
- 1955 - Sadi Güven, Türk hâkim
- 1957 - Angela Roy, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni
- 1960 - Siedah Garrett, Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı
- 1961 - Iain Glen, İskoç sinema ve tiyatro oyuncusu
- 1962 - Christine Neubauer, Alman oyuncu ve sunucu
- 1962 - Gökhan Hotamışlıgil, Türk akademisyen ve tıp doktoru
- 1964 - Can Doğan, Türk tiyatro sanatçısı
- 1964 - Serap Aksoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1967 - Richard Kruspe, Alman müzisyen
- 1968 - Boris Gelfand, İsraili büyük satranç ustası ve satranç yazarı
- 1969 - Sissel Kyrkjebø, Norveçli soprano
- 1972 - Robbie McEwen, Emekli Avustralyalı yol bisikleti yarışçısı
- 1973 - Alexander Beyer, Alman oyuncu
- 1973 - Onur Ünlü, Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu
- 1974 - Sinan Şamil Sam, Türk profesyonel boksör (ö. 2015)
- 1977 - Francine Jordi, İsviçreli şarkıcı
- 1978 - Juan Román Riquelme, Arjantinli futbolcu
- 1978 - Emppu Vuorinen, Fin müzisyen ve söz yazarı
- 1980 - Cicinho, Brezilyalı oyuncu
- 1980 - Minka Kelly, Amerikalı oyuncu
- 1982 - Joanna Kulig, Polonyalı kadın sinema ve dizi oyuncusu
- 1986 - Harrison Afful, Ganalı futbolcu
- 1986 - Solange Knowles, Amerikalı dansçı, şarkıcı, ve Beyonce Knowles'ın kız kardeşi
- 1987 - LiSA, Japon şarkıcı ve söz yazarı
- 1987 - Lionel Messi, Arjantinli futbolcu
- 1988 - Micah Richards, İngiliz futbolcu
- 1990 - Richard Sukuta-Pasu, Alman futbolcu
- 1992 - David Alaba, Avusturyalı millî futbolcu
- 1992 - Isaac Kiese Thelin, İsveçli millî futbolcu
- 2000 - Nehuén Pérez, Arjantinli futbolcu
ÖLÜMLER
- 444 - İskenderiyeli Cyril, Kilise Babası ve Doktoru (d. 375)
- 1241 - II. İvan Asen, İkinci Bulgar İmparatorluğu sırasında 1218 ile 1241 yılları arasında Bulgaristan imparatoru
- 1398 - Zhu Yuanzhang, Ming Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru (d. 1328)
- 1407 - I. Theodoros Paleologos, 1383'ten 24 Haziran 1407'deki ölümüne kadar Mora Despotu (despotēs) (d. 1355)
- 1860 - Jérôme Bonaparte, I. Napolyon'un en küçük kardeşi (d. 1784)
- 1908 - Grover Cleveland, ABD'nin 22. ve 24. Başkanı (d. 1837)
- 1909 - Sara Orne Jewett, Amerikalı yazar (d. 1849)
- 1922 - Aleksandr Antonov, Sosyalist Devrimci Parti üyesi, Sovyet rejimine karşı yapılan Tambov Ayaklanması'nın sonradan lideri (d. 1888)
- 1922 - Walther Rathenau, Weimar Cumhuriyeti döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan politikacı (d. 1867)
- 1935 - Carlos Gardel, Arjantinli tango şarkıcısı (d. 1890)
- 1936 - Alice Davenport, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1864)
- 1943 - Otto Rühle, Alman Marksist (d. 1874)
- 1952 - George Pearce, Avustralyalı politikacı (d. 1870)
- 1958 - Herbert Brenon, İrlandalı film yönetmeni (d. 1880)
- 1960 - İsmail Hakkı Tonguç, Türk eğitimci ve Köy Enstitülerinin kurucusu (d. 1893)
- 1987 - Jackie Gleason, Amerikalı aktör ve müzisyen (d. 1916)
- 1993 - Archie Williams, Afrikalı-Amerikalı atlet ve eğitimci (d. 1915)
- 1997 - Brian Keith, Amerikalı aktör (d. 1921)
- 2000 - Güven Erkaya, Türk asker ve 16. Deniz Kuvvetleri Komutanı (d. 1938)
- 2002 - Pierre Werner, Lüksemburg Başbakanı (d. 1913)
- 2007 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (d. 1967)
- 2011 - Tomislav Ivić, Hırvat futbolcu ve teknik direktör (d. 1933)
- 2012 - Gu Chaohao, Çinli matematikçi, eğitimci ve bilim insanı (d. 1926)
- 2012 - Yalnız George, son dev galapagos kaplumbağası (d. 1910)
- 2012 - Miki Roqué, İspanyol eski futbolcu (d. 1988)
- 2013 - Emilio Colombo, İtalyan diplomat ve politikacı (d. 1920)
- 2014 - Ramón José Velásquez, Venezuelalı tarihçi, gazeteci, avukat ve siyasetçi (d. 1916)
- 2014 - Eli Wallach, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1915)
- 2016 - Asım Can Gündüz, Türk gitarist (d. 1955)
- 2017 - Véronique Robert, Savaş muhabirliği yapan Fransız-İsviçreli gazeteci (d. 1962)
- 2018 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (d. 1964)
- 2018 - Stanley Anderson, Amerikalı oyuncu (d. 1939)
- 2018 - Frank Heart, Amerikalı bilgisayar mühendisi (d. 1929)
- 2018 - Josip Pirmajer, Eski Sloven futbolcu (d. 1944)
- 2018 - Pavel Vranský, II. Dünya Savaşı'nda yer almış Çek rütbeli asker (d. 1921)
- 2019 - Jeff Austin, Amerikalı mandolinci ve şarkıcı (d. 1974)
- 2019 - Billy Drago, profesyonel Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1945)
- 2019 - Yekaterina İllarionova Dyomina, Rus askeri doktor (d. 1925)
- 2019 - Jörg Stübner, Alman eski profesyonel futbolcu (d. 1965)
- 2020 - Gösta Ågren, Fin yazar ve şair (d. 1936)
- 2020 - Marc Fumaroli, Fransız yazar ve Fransız edebiyatı uzmanı (d. 1932)
- 2020 - Muhammed Yasin Muhammed, Iraklı halterci (d. 1963)