3 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 3 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu sorusu vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

Peki, 3 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.

1839 - Çin'in "Humen" limanında İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kg afyon Çinli yetkililerce imha edilince, Birleşik Krallık bunu bir savaş nedeni saydı (casus belli) ve böylelikle "Birinci Afyon Savaşı" başlamış oldu.

1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.

1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.

1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.

1912 - İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında, bin 111 ev, 118 dükkân, altı cami, üç hamam ve beş okul kül oldu.

1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi), Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

1926 - Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.

1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.

1948 - Amasya'yı sel bastı; 92 kişi boğularak can verdi.

1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.

1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.

1957 - Türkiye Güreş Millî Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.

1959 - İzmir'de Demokrat gazetesi 1 ay kapatıldı. Gazeteci Adnan Düvenci ve Şeref Bakşık 16’şar ay hapis cezasına çarptırıldılar.

1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.

1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbulKaracaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

1974 - Yitzhak Rabin, İsrail'in yeni Başbakanı oldu.

1976 - "Avrupa Komünizmi" deyimi, ilk kez İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer tarafından kullanıldı.

1983 - Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.

1989 - Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.

1995 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıAydın Güven Gürkan; Kilis, Yalova ve Karabük'ün il yapılması kararnamesini imzaladı. Sonra da uygulamanın haksızlık olduğunu söyleyerek Bakanlıktan istifa etti.

1996 - Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmî açılışı İstanbul'da yapıldı.

2006 - Karadağ kuruldu.

2017 - İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark bölgesinde, bir terör saldırısı düzenlendi.

DOĞUMLAR

1808 - Jefferson Davis, Amerikalı general ve siyasetçi (ö. 1889)

1822 - Maria Adelaide, Sardinya kraliçesi (ö. 1855)

1865 - V. George, Birleşik Krallık Hükümdarı (ö. 1936)

1870 - Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türk yazar ve şair (ö. 1927)

1877 - Raoul Dufy, Fransız fovist ressam (ö. 1953)

1885 - Yakov Sverdlov, Yahudi asıllı Rus devrimci (ö. 1919)

1887 - Carlo Michelstaedter, İtalyan yazar (ö. 1910)

1906 - Josephine Baker, Amerikalı dansçı ve şarkıcı (ö. 1975)

1910 - Paulette Goddard, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1990)

1921 - Yu Lan, Çinli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)

1922 - Alain Resnais, Fransız yönetmen (ö. 2014)

1924 - Bernard Glasser, Amerikalı film yapımcısı ve yönetmeni (ö. 2014)

1925 - Tony Curtis, Amerikalı aktör (ö. 2010)

1926 - Allen Ginsberg, Amerikalı yazar (ö. 1997)

1929 - Werner Arber, İsviçreli mikrobiyolog ve genetikçi

1931 - Raúl Castro, Kübalı asker ve siyasetçi

1931 - John Norman, Amerikalı filozof, profesör ve yazardır

1933 - İsa bin Selman el-Halife, 1961'den ölümüne kadar hüküm sürmüş Bahreyn'in ilk emiridir (ö. 1999)

1936 - Larry McMurtry, Amerikalı yazar (ö. 2021)

1939 - Erdoğan Tokatlı, Türk sinema yönetmeni, yazar ve çevirmen (ö. 2010)

1941 - Suna Kıraç, Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili (ö. 2020)

1941 - Monika Maron, Alman yazar

1942 - Curtis Mayfield, Amerikalı soul, R&B ve funk şarkıcısı, besteci ve prodüktör (ö. 1999)

1946 - Penelope Wilton, İngiliz kadın oyuncu

1949 - Philippe Djian, Fransız yazar

1950 - Susi Quatro, Amerikalı şarkıcı

1951 - Jill Biden, Joe Biden'ın eşi

1953 - Martin Bartenstein, Avusturyalı bir siyâsetçidir

1953 - Loalwa Braz, Brezilyalı kadın vokal (ö. 2017)

1954 - Bajram Rexhepi, Kosovalı siyasetçi (ö. 2017)

1956 - Melike Demirağ, Türk şarkıcı ve oyuncu

1961 - Lawrence Lessig, Amerikalı bilim insanıdır

1963 - Anica Dobra, Sırp aktris

1964 - Kerry King, Amerikalı gitarist

1971 - Luigi Di Biagio, İtalyan futbolcu

1974 - Jonne Järvelä, Fin folk metal grubu Korpiklaani'nin vokalisti ve gitaristidir

1976 - Hamza Yerlikaya, Türk güreşçi

1977 - Cristiano Marques Gomes, Brezilyalı futbolcu

1977 - Ünal Yeter, Türk oyuncu

1980 - Amauri, İtalyan futbolcu

1980 - Ibrahim Yattara, Gineli futbolcu

1980 - Lazaros Papadopulos, Yunan basketbolcu

1980 - Temim bin Hamad es-Sani, Katar Emiri

1981 - Ersin Karabulut, Türk karikatürist

1982 - Yelena Isinbayeva, Rus sırıkçı

1985 - Papiss Cissé, Senegalli futbolcudur

1985 - Łukasz Piszczek, Polonyalı millî futbolcudur

1986 - Rafael Nadal, İspanyol tenisçi

1986 - Tomas Verner, Çek buz patenci

1987 - Lalaine, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1987 - PuCCa (Selen Pınar Işık), Türk yazar ve internet fenomeni

1988 - Mariya Stadnik, Azeri güreşçi

1989 - Imogen Poots, İngiliz oyuncu ve manken

1991 - Bruno Uvini, Brezilyalı millî futbolcudur

1992 - Mario Götze, Alman millî futbolcudur

1993 - Otto Porter, Amerikalı profesyonel basketbol

1996 - Lukas Klostermann, Alman millî futbolcudur

1999 - Dan-Axel Zagadou, Fransız futbolcudur

ÖLÜMLER

1395 - İvan Şişman, Bulgar İmparatorluğu çarı (d. 1350)

1657 - William Harvey, İngiliz hekim (d. 1578)

1778 - Anna Maria Pertl Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ve Maria Anna Mozart'ın annesidir (d. 1720)

1844 - XIX. Louis, Fransa kralı X. Charles'in en büyük oğlu (d. 1775)

1875 - Georges Bizet, Fransız besteci (d. 1836)

1877 - Ludwig von Köchel, Avusturyalı müzikolojist (d. 1800)

1889 - Bernhard Förster, bir Alman öğretmen (d. 1843)

1899 - Johann Strauss II, Avusturyalı besteci (d. 1825)

1922 - Duiliu Zamfirescu, Rumen yazar (d. 1858)

1924 - Franz Kafka, Çek yazar (d. 1883)

1946 - Mihail Kalinin, 1919-1946 yılları arasında Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olmuş Bolşevik devrimci (d. 1875)

1953 - Philip Graves, Britanyalı gazeteci ve yazar (d. 1876)

1955 - Prenses Kadriye, Mısır Hıdivi Hüseyin Kamil Paşa'nın Kızı (d. 1888)

1963 - Nâzım Hikmet Ran, Türk şair ve oyun yazarı (d. 1902)

1963 - XXIII. Ioannes, Katolik Kilisesi Papası (d. 1881)

1964 - Frans Eemil Sillanpää, Fin yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1883)

1964 - Kazım Orbay, Türk asker, siyasetçi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. Genelkurmay Başkanı (d. 1886)

1970 - Hjalmar Schacht, Alman bankacı (d. 1877)

1971 - Heinz Hopf, topoloji ve geometri alanlarında çalışan Alman matematikçidir (d. 1894)

1975 - Eisaku Sato, Japon siyasetçi (3 kez Japonya Başbakanı) (d. 1901)

1977 - Archibald Hill, İngiliz fizyolog (d. 1886)

1977 - Roberto Rossellini, İtalyan yönetmen (d. 1906)

1979 - Arno Schmidt, Alman mütercim ve yazar (d. 1914)

1989 - Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri (d. 1902)

1992 - Robert Morley, İngiliz aktör (d. 1908)

2000 - Mehmet Üstünkaya, Türk iş adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi (d. 1935)

2000 - Merton Miller, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1923)

2001 - Anthony Quinn, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1915)

2001 - Vedat Koşal, Türk piyanist

2003 - Ercan Arıklı, Türk gazeteci (d. 1940)

2004 - Quorthon, İsveçli bir müzisyendi (d. 1966)

2009 - David Carradine, Amerikalı aktör (d. 1936)

2010 - Vladimir Arnold, Sovyet-Rus matematikçi (d. 1937)

2010 - Rue McClanahan, Amerikalı oyuncudur (d. 1934)

2010 - Luigi Padovese, İskenderun'da görev yapmış Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu (d. 1947)

2011 - James Arness, Amerikalı western film oyuncusudur (d. 1923)

2011 - Jack Kevorkian, Amerikalı patolog, ressam, besteci, enstürmanist, ötanazi savunucusu ve uygulayıcısıdır (d. 1928)

2011 - Sami Ofer, İsrailli iş adamı (d. 1922)

2013 - Jiah Khan, Hint asıllı Britanyalı oyuncudur (d. 1988)

2015 - Fikret Tabeyev, Sovyet Tatar politikacı, büyükelçi, parti lideri, Tataristan Cumhuriyeti Komünist Partisi'nin kurucusu (d. 1928)

2016 - Muhammed Ali, Amerikalı profesyonel boksör (d. 1942)

2016 - Vladimir İvanovski, Rus diplomat (d. 1948)

2016 - Luis Salom, İspanyol motosiklet yarışçısı (d. 1991)

2017 - John K. Watts, Avustralyalı eski futbol oyuncusu, iş adamı, radyo ve televizyon yayıncısıdır (d. 1937)

2018 - Doug Altman, İngiliz istatistikçi ve akademisyen (d. 1948)

2018 - Frank Charles Carlucci III, Amerikalı siyasetçidir (d. 1930)

2018 - Robert Norman "Bob" Forhan, Sağ kanatta oynamış Kanadalı eski buz hokeyi oyuncusu ve siyasetçidir (d. 1936)

2018 - Johnnie Keyes, Afro-Amerikalı pornografik film oyuncusudur (d. 1940)

2018 - Mario Toros, İtalyan siyasetçidir (d. 1922)

2019 - Atsushi Aoki, Japon profesyonel güreşçidir (d. 1977)

2019 - David Bergland, Amerikalı siyasetçi (d. 1935)

2019 - Paul Darrow (doğum adı: Paul Valentine Birkby), İngiliz oyuncu (d. 1941)

2019 - Javier Barreda Jara, Perulu siyasetçi ve bakan (d. 1966)

2019 - Stanisław Wróblewski, Polonyalı güreşçi (d. 1959)

2020 - Shaukat Manzoor Cheema, Pakistanlı politikacı (d. 1954)

2020 - Marc de Hond, Hollandalı televizyon sunucusu, radyocu, işadamı, yazar, tiyatrocu ve paralimpik basketbol oyuncusu (d. 1977)

2020 - Mian Jamshed uddin Kakakhel, Pakistanlı politikacı (d. 1955)

2020 - Johnny Majors, Eski Amerikan futbolu oyuncusu ve antrenörü (d. 1935)

2020 - Adriano Silva, Brezilyalı politikacı ve profesör (d. 1970)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER