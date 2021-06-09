9 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

9 Haziran, Miladi takvime göre yılın 160. (artık yıllarda 161.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 205 gün vardır.

Peki, 9 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

53 - Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.

68 - Roma İmparatoru Neron intihar etti.

1617 - Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.

1660 - Saint-Jean-de-Luz'da XIV. Louis ile Marie Therese evlendi.

1815 - Viyana Kongresi sona erdi.

1910 - Seda-i Millet gazetesi Başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

1921 - İstiklal Savaşı'nda kullanılacak cephanenin, İnebolu'dan karaya çıkartılmaya ve cepheye götürülmeye başlanması.

1928 - Avustralyalı pilot Charles Kingsford Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.

1942 - Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.

1950 - Adnan Menderes, Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.

1955 - Türk bayrağını yırtmaktan sanık 4 Amerikalı, yapılan yargılamada beraat etti.

1959 - Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, denize indirildi.

1980 - Altı ay içinde sekizinci kez devalüasyon yapıldı; Türk lirasının değeri yüzde 5,5-8,8 arasında düşürüldü.

1997 - Malta Hava Yolları’na ait Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından Köln’e kaçırıldı.

1999 - Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran'da resmen sona erdirdi.

2019 - Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Mevcut cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

DOĞUMLAR

1640 - I. Leopold, Habsburg Hanedanı üyesi ve Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1705)

1672 - Büyük Petro, Rus Çarı (ö. 1725)

1774 - Joseph von Hammer-Purgstall, Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu Bilimleri Uzmanı (ö. 1856)

1781 - George Stephenson, İngiliz makine mühendisi (ilk buharlı lokomotif olan "Rocket"i tasarlayan) (ö. 1848)

1810 - Otto Nicolai, Alman opera bestecisi ve orkestra şefi (ö. 1849)

1812 - Johann Gottfried Galle, Alman astronom (ö. 1910)

1891 - Cole Porter, Amerikalı besteci ve söz yazarı (ö. 1964)

1911 - Maclyn McCarty, Amerikalı genetikçi (ö. 2005)

1915 - Les Paul, Amerikalı müzisyen (ö. 2009)

1916 - Jurij Brezan, Alman yazar (ö. 2006)

1916 - Robert McNamara, ABD'nin Savunma Bakanı ve Dünya Bankası Başkanı (ö. 2009)

1917 - Eric Hobsbawm, İngiliz tarihçi ve yazar (ö. 2012)

1934 - Sevim Çağlayan, Türk sanat müziği sanatçısı ve aktris (ö. 2000)

1934 - Ülkü Erakalın, Türk yönetmen (ö. 2016)

1939 - Ertan Anapa, Türk hafif müziği sanatçısı (ö. 1991)

1945 - Betty Mahmudi, Amerikalı yazar ve aktivist

1946 - James Kelman, İskoç yazar

1952 - Bülent Ersoy, Türk musıkî sanatçısı

1951 - İsmail Nizamoğlu, Bulgar asıllı Türk güreşçi ve güreş antrenörü

1954 - Jad Fair, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1961 - Michael J. Fox, Amerikalı oyuncu

1963 - Johnny Depp, Amerikalı aktör, senarist, yönetmen, yapımcı ve müzisyen

1967 - Şoray Uzun, Türk sunucu, senarist, yönetmen ve oyuncu

1968 - Niki Bakogianni, Yunan yüksek atlamacı

1968 - Aleksandr Vladimiroviç Konovalov, Rus avukat ve siyasetçi

1973 - Ayşe Tolga, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1975 - Otto Addo, Alman asıllı Ganalı millî futbolcu

1976 - Sedat Artuç, Türk halterci

1976 - Costas Elia, Kıbrıslı futbolcu

1977 - Tuğba Ekinci, Türk pop müzik şarkıcısı

1978 - Matthew Bellamy, İngiliz vokalist

1978 - Miroslav Klose, Alman futbolcu

1978 - Zeki Kayahan Coşkun, Türk radyocu

1979 - Dario Dainelli, İtalyan Futbolcu

1980 - Navíd Akhavan, İran asıllı Alman sinema ve TV dizileri oyuncusu

1981 - Natalie Portman, İsrailli oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1982 - Christina Stürmer, Avusturyalı şarkıcı

1982 - Ozan Akbaba, Türk oyuncu

1983 - Alektra Blue, Amerikalı çıplak model ve pornografik film oyuncusu

1983 - Zoogen Voorgensen, Hollandalı antropolog

1984 - Wesley Sneijder, Hollandalı futbolcu

1986 - Mërgim Mavraj, Alman futbolcu

1988 - Tigran Gevorg Martirosyan, Ermeni halterci

1988 - Sokratis Papastathopulos, Yunan millî futbolcu

1989 - Danilo Fernando Avelar, Brezilyalı futbolcu

1992 - Yannick Agnel, Fransız yüzücü

1992 - Dennis Appiah, Fransız futbolcu

1994 - Viktor Fischer, Danimarkalı millî futbolcu

1994 - Keisha Grey, Amerikalı porno yıldızı

ÖLÜMLER

62 - Claudia Octavia, Roma İmparatoriçesi (d. 39-40)

68 - Neron, Roma İmparatoru (intihar) (d. 37)

373 - Efrem - Suriyeli Deakon, din öğretmeni, teolog ve yorumcu, Suriyaniler Babası (d. 306)

630 - Şahrbaraz, Sasani İmparatorluğu'nda General (d. ?)

1597 - José de Anchieta, İspanyol Cizvit misyoner (d. 1534)

1870 - Charles Dickens, İngiliz yazar (d. 1812)

1894 - Karl Friedrich Louis Dobermann, Alman köpek yetiştiricisi (d. 1834)

1910 - Ahmet Samim, Türk gazeteci ve yazar (d. 1884)

1926 - Sanford B. Dole, Hawaiili siyasetçi (d. 1844)

1927 - Victoria Woodhull, ABD vatandaşı siyasetçi, aktivist, yazar, gazeteci (d. 1838)

1937 - Hüseyin Nurettin Özsu, Türk asker (d. 1879)

1946 - Ananda Mahidol, Siyam'daki Chakri Hanedanı'nın sekizinci kralı (d. 1925)

1950 - Mehmet Sadık Kağıtçı, Türk matbaacı ve Ece Ajandası'nın kurucusu (d. 1868)

1958 - Robert Donat, İngiliz aktör (d. 1905)

1959 - Adolf Windaus, Alman kimyager (d. 1876)

1961 - Camille Guérin, Fransız veteriner hekim, bakteriyolog ve immünolog (d. 1872)

1972 - Rudolf Belling, Alman heykeltıraş (d. 1886)

1974 - Miguel Angel Asturias, Guatemalalı yazar, diplomat ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1899)

1977 - Taha Carım, Türk diplomat ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi (d. 1914)

1989 - Reşid Behbudov, Azeri şarkıcı ve oyuncu (d. 1915)

1991 - Claudio Arrau, Şilili piyanist (d. 1903)

1992 - Enver Tunçalp, Türk şair ve eleştirmen (d. 1914)

1994 - Jan Tinbergen, Hollandalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1903)

2000 - Ferruh Doğan, Türk karikatürist (d. 1923)

2005 - Türker Sanal, Türk gazeteci

2005 - Arjan Adarov, Altay yazar (d. 1932)

2007 - Ousmane Sembène, Senegalli yazar, senarist ve yönetmen (d. 1920)

2011 - M. F. Husain, Hint ressam (d. 1915)

2011 - Josip Katalinski, Bosna-Hersek uyruklu futbolcu (d. 1948)

2011 - Tomoko Kawakami, Japon seslendirme sanatçısı (d. 1970)

2013 - Iain Banks, İskoç yazar (d. 1954)

2013 - Walter Jens, Alman filolog, yazar ve çevirmen oldu (d. 1923)

2014 - Rik Mayall, İngiliz aktör ve komedyeni (d. 1958)

2015 - James Last, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1929)

2015 - Pumpkinhead, Amerikalı rapçi (d. 1975)

2017 - Natig Aliyev, Azeri siyasetçi (d. 1947)

2017 - Andrzej Baturo, Polonyalı fotoğraf sanatçısı ve yönetici (d. 1940)

2017 - Doğan Heper, Türk gazeteci ve köşe yazarı (d. 1937)

2017 - Adam West, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2018 - Fadil Vokrri, Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu (d. 1960)

2019 - İbrahim Balaban, Türk ressam ve yazar (d. 1921)

2019 - Bushwick Bill, Jamaika asıllı Amerikalı rap müzisyeni (d. 1966)

2020 - Ayşegül Atik, Türk dizi oyuncusu ve tiyatrocu (d. 1948)

2020 - Perviz Ebutalib, İranlı futbolcu ve teknik direktör (d. 1942)

2020 - Ödön Földessy, Macar Olimpiyat atleti (d. 1929)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER