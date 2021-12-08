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    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti

    Yıllar önce yasa dışı yollarla ABD'ye götürülen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünün yazılı olduğu kil tablet Irak'a iade edildi.
    • AA
    • 08.12.2021 - 03:18
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    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, binlerce yıllık tableti Irak Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törenle Iraklı yetkililere teslim etti.

    Irak Dışişleri Bakanı Fuad Huseyin, burada yaptığı konuşmada, ülkeden kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için bu yıl yoğun diplomatik çalışma yürüttüklerini söyledi.

    Bakan Huseyin, teslim alınan tableti basın mensuplarına da gösterdi.

    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti ni Irak a iade etti #1

    IRAK İŞGALİNDE ULUSAL MÜZEDEN ÇALINDI

    Antik Mezopotamya'dan günümüze ulaşan en eski eser olarak bilinen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünü oluşturan 3 bin 500 yıllık tablet, 1991'de Irak Ulusal Müzesi'nden çalınmıştı.

    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti ni Irak a iade etti #2

    GILGAMIŞ RÜYA TABLETİ

    ABD'li bir antikacının, "Gılgamış Rüya Tableti" olarak bilinen tarihi eseri, 2003'te Londra'da yaşayan Ürdünlü bir aileden satın aldığı ve sevkiyatın içeriğine ilişkin bilgi vermeden ABD'ye gönderdiği belirtiliyor.

    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti ni Irak a iade etti #3

    ABD'DE İNCİL MÜZESİNDE SERGİLENİYORDU

    Çivi yazısıyla 11 kil tablet üzerine yazılan Sümer destanının parçası, 2014'te Evanjelist Hristiyan inancıyla bilinen Hobby Lobby şirketinin sahibi Green ailesi tarafından 1,67 milyon dolara satın alındı. Tablet daha sonra ABD'deki İncil Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

    ABD Adalet Bakanlığı 2019'da müzedeki tablete el koydu.

    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti ni Irak a iade etti #4

    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti ni Irak a iade etti #5

    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti ni Irak a iade etti #6

    ABD, binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti ni Irak a iade etti #7

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