Bursa'da sırtlarını 2 bin yıllık lahite dayadılar

Bursa’da kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit, taksi durağında çay içen esnafın bir parçası haline geldi.

Bursalı esnaf, UNESCO’nın geçici miras listesinde bulunan 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik’te Roma Dönemine ait olan 2000 yıllık lahite sırtını yaslayarak çay içti.

Kaderine terk edilmiş lahit ilgisizlikte kuma gömülmüş ve hava şartlarından dolayı tahrip görmüş.

Bursa'da kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit VİDEO

TAKSİ DURAĞININ DİBİNDE

Lahitin hemen dibinde ise taksi durağı bulunuyor. Taksiciler zaman zaman sehpalarını lahitin dibine koyup çaylarını kahvelerini 2 bin yıllık lahide dayayıp içiyor.

Bunun tarihi lahit olduğunu öğrenince şaşkına dönen Taksici Bedri Zağlı, “Benim lahit olduğundan haberim yok. Fakat burada çürüyor. Herkes merak bakıyor kim ne olduğunu bile bilmiyor. Müzeye veya daha Başka bir yere kaldırılırsa daha çok ilgi çeker. Ve turizme katkısı olur” dedi.

İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri ise yeni arkeoloji müzesi tamamlanınca lahiti buraya koyacaklarını ifade ettiler.