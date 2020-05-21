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- Çerkes sürgününün 156. yılı anıldı
Çerkes sürgününün 156. yılı anıldı
- İHA
- 21.05.2020 - 21:06
Rusya Çarlığınca 156 yıl önce Kafkasya’dan toplanılarak Türkiye’ye sürgün edilen ve sürgün sırasında binlercesinin hayatını kaybettiği Abhaz ve Çerkesleri anmak için Kocaeli’de Çerkes toplulukları tarafından oluşturulan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye’ye ilk ayak bastıkları yer olan Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Karaağaç köyü ve Babalı Sahili’nde anma töreni düzenledi.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE KATILIM TEMSİLİ OLDU
Her yıl binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen anma töreni bu yıl, koronavirüs nedeni ile sadece Kocaeli Kafkas Derneği, Uzuntarla Adığe Kültür Derneği ve Ketenciler Çerkes Derneği temsilcilerinin katılımı ile düzenlendi.
DENİZE ÇELENK BIRAKILDI, DUALAR EDİLDİ
10 kişi anma kapsamında Kandıra ilçesi Karaağaç köyünde bulunan Çerkes Mezarlığı’nda bir araya geldi. Burada sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi. Daha sonra tören Babalı Sahili’nde denize çelenk bırakılması ile sona erdi.