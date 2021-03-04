Düzce’de bin 500 yıllık Bizans mezarı bulundu

Düzce'de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında yapılan alt yapı çalışmaları esnasında bulunan kalıntıların, Bizans dönemine ait bin 500 yıllık mezar olduğu tespit edildi.

İSKİ tarafından Düzce’de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında alt yapı çalışmaları devam ederken, Darıcı Mahallesi’nde tarihi kalıntılar tespit edildi.

KALINTILARIN MEZAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Tespit sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu. Düzce Müze Müdürlüğünden bölgede arkeologlar nezdinde tarihi kalıntılarda incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ortaya mezarlık çıktı.

BİN 500 YILLIK BİZANS MEZARI

Arkeologlar nezdinde devam eden kazı çalışması sonrasında bölgede mezarlığın üst katmaları çıkartılınca, mezar içerisinde kemikler ortaya çıktı. Bin 500 yıllık tarihi değeri olduğu tahmin edilen mezarın içindeki kemiklerin yatış pozisyonundan Bizans İmparatorluğu’na ait olduğu düşünülüyor.

ALT YAPI ÇALIŞMASI DURDURULDU

Arkeologlar tarafından bölgede mezar üzerinde incelemeler titizlikle yapılırken, alt yapı çalışmaları da tamamen durduruldu. Ekipler su hattı için yeni çalışmalara başlarken, Bizans İmparatorluğu’na ait mezar çevredeki vatandaşları da heyecanlandırdı.

DAHA ÇOK MEZAR İÇİN ARAŞTIRMA SÜRECEK

Konuralp Müze Müdürlüğü bünyesinde görev alan arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde bölgede birden fazla Bizans İmparatorluğu’na ait mezar olabileceği düşünülüyor. Çıkan mezarda yapılacak incelemenin ardından bölgede Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni kazı çalışmaları yapılması bekleniyor.