Düzce'deki çalışmalarda, tarihi eser kalıntısı bulundu

İSKİ ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışması sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlanmasıyla birlikte çalışma başlatıldı.

Düzce’den İstanbul’a su götürülme çalışmaları kapsamında başlatılan alt yapı işlemleri sürüyor.

Çalışmalar sırasında İSKİ ekipleri, Düzce’nin Darıcı Mahallesi’nde ki alt yapı kazısı esnasında tarihi kalıntılar tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarihi kalıntıların çıktığı bölgede tutanak tutarak, durumu Düzce Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

ŞERİTLE ÇEVRESİ KAPATILDI

Bölgeye gelen müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar kazı çalışmasını durdurarak, çıkan kalıntılar için inceleme başlattı. Kalıntıların çıktığı alan şeritler ile çevrilirken, ince kazı çalışmaları da başlatıldı.





"TARİHİ KALINTILAR ÇIKINCA KAZIYI DURDURDUK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İSKİ olarak bölgede alt yapı çalışmaları yaptıklarını dile getiren İSKİ harita teknikeri Emre Karaduman, "Kaynaşlı’dan Cumayeri ilçesine kadar melen havza koruma projesi olarak alt yapı çalışmamız var. Şu anda Darıcı Mahallesi'ndeyiz. Buradaki kazı çalışmaları esnasında tarihi kalıntılar meydana çıktı. Bu nedenden dolayı müze müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu. Şu anda çıkan tarihi eserlerin incelenmesi için çalışmalar yapılıyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda İSKİ olarak çalışmalarımızı diğer noktalarda devam ettiriyoruz. Tarihi eser olarak diğer noktalarda bir şey çıkmadı. Sadece burada bir tarihi eser kalıntısı ortaya çıktı. Burada ki çalışmalarda müze müdürlüğü tarafından durduruldu. Bunun neticesinde buradaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





İNCELEMELER SÜRECEK

Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilecek uzmanlar ile birlikte tarihi eser kalıntılarında incelemelerin de devam edeceği öğrenildi.



