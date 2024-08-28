Elazığ Harput Kalesi'nde 1.000 yıllık 'sanayi sitesi' bulundu Elazığ'da yapılan kazılarda elde edilen bulgular, burada zamanın şartlarına göre 1.000 yıllık bir sanayi sitesi olduğunu ortaya çıkardı. Sanayi sitesinin Bizans, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde kullanıldığı sonucuna varıldı.

AA

Anadolu topraklarında medeniyetin izleri bulunmaya devam ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ile Fırat Üniversitesi'nin desteğiyle yürütülen kazıyla, Elazığ'da birçok medeniyetin izlerini barındıran tarihi Harput Kalesi'nde, Orta Çağ ve Yakın Çağ'da aktif kullanılan 1.000 yıllık, zamanın "sanayi sitesi" gün yüzüne çıkarıldı.

Milattan önce 3 binin ortalarında yerleşimin başladığı ve Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harput Kalesi'nin batı surlarında iki burç arasında kalan bölgenin, 3 yıl süren kazı çalışmaları sonucu elde edilen buluntulardan, 1.000 yıllık "sanayi sitesi" olduğu tespit edildi.

ATÖLYE VE OCAKLAR BİR ARADA BULUNDU

Alanın yüzde 50'lik kısmında tamamlanan kazı çalışmalarında; demir atölyeleri, maden eritme ocakları, cüruf, ok ve mızrak ucu, çivi, nal, mutfak eşyası gibi metal malzemeler bulundu.

Kazı çalışmalarıyla, demir eser üretim bölgesinin bir bölümünün restorasyonu tamamlanarak burası turizme hazır hale getirildi.

KASA KASA DEMİR CÜRUFLARI İLE METAL KÜLÇELER ÇIKTI

Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, alanda kazıların ilk olarak 2014'te yapıldığını, daha sonra verilen uzun aranın ardından 2021'de tekrar başladığını söyledi.

ZAMANIN SANAYİ SİTESİ

Kazılar sonucu buranın demir atölyeleri, maden eritme ocakları ve depo alanlarından oluşan kompleks bir alan olduğunu tespit ettiklerini anlatan Aytaç, "Harput Kalesi'nin batı surlarının iki burç arasındaki bölümünün en az 1000 yıllık zamanın sanayi sitesi bölgesi olduğunu anladık." dedi.

SİLAH ÜRETİMİ YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Toplam 3 yıldır yapılan kazılarda demir atölyeleri, çok sayıda metal üretim tandırı ve kalıplar bulduklarını, kasa kasa demir cürufları ile metal külçeler çıktığını, mızrak ve ok ucu örnekleri elde ettiklerini bildiren Aytaç, stratejik olarak kalede özellikle silah üretiminin bu bölgede yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

Barış zamanında da çeşitli mutfak, mobilya aksamından, nal, çivi gibi aklımıza gelebilecek her türlü süs eşyası da dahil olmak üzere bu atölyelerde üretim yapıldığını düşünüyoruz. Kalelerde bu tür stratejik ürünler özellikle savaş zamanında çok önem taşıyordu ve bu tür üretimlerin yapıldığı bir alanı ortaya çıkardık.

"CEPHANELİĞİN YAKIN BİR ALANDA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Tarihi açıdan çok değerli bir alanı turizme kazandırdıklarını aktaran Aytaç, "Şu anda Türkiye'de 1000 yıllık geçmişe sahip endüstri mirası alanı olarak ziyarete açık olan bir yer yok, dolayısıyla Harput Kalesi'nde endüstri mirası açısından önemli bir turizm alanı elde edildi." dedi.

"SANAYİ SİTESİ AKTİF KULLANILIYORDU"

Aytaç, elde edilen bulguların, sanayi sitesinin Bizans, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde aktif kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

Kazılarda bulunan savaş malzemelerinin alanda bir cephaneliğin olduğuna işaret ettiğini vurgulayan Aytaç, "Cephaneliğin de buraya yakın bir alanda olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdilik cephaneliği tespit edemedik fakat bulunduğumuz alanın kazılmayan bir yerinden çıkacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)