Elazığ’da Roma dönemine ait hamam gün yüzüne çıkarıldı

Elazığ’ın Salkaya köyünde, 2023 yılında bir tarla sahibinin fidan dikmek için açtığı çukur sırasında tesadüfen bulunan Roma dönemi taban mozaiği, yapılan kazılarla gün ışığına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kazı çalışmalarında, bölgedeki diğer olası tarihi yapılar da yer altı görüntüleme radarı (jeoradar) ile incelendi.

CALDARIUM ORTAYA ÇIKARILDI

Kazılar sırasında, Roma dönemine ait yaklaşık 1.700 yıllık hamamın sıcaklık bölümü “caldarium” ortaya çıkarıldı. Hamamda yer alan sütuncuklar, hypocaust adı verilen ve duvar ile yerden ısıtmayı sağlayan Roma dönemi ısıtma sisteminin izlerini taşıyor.

Kazı alanı sorumlusu arkeolog Emre Çayır, bunun Elazığ ve çevresinde gün yüzüne çıkarılan ilk Roma dönemi hamamı olduğunu belirterek, “Hamam, mühendislik ve mimari açıdan Roma’ya özgü özellikler barındırıyor. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

HAMAMIN ISITMA SİSTEMİ VE YAPISI

Çayır, hamamın sıcak ve nemli caldarium bölümünün, zeminin altındaki ve duvarların içindeki kanallardan dolaşan sıcak hava ile ısıtıldığını ifade etti.

Bu alan ana yıkanma birimlerinden bir tanesi. Zeminde gördüğümüz sütuncuklar, hypocaust sistemini oluşturuyor. Hamamın en temel özelliklerinden biri ve Roma’ya özgü bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

KIRSAL KENT YAPISINA DAİR İZLENİMLER

Çalışmalar sonucunda, mozaik alanın çevresinde kırsal kent yapısına dair izlenimler elde edildi. 2025 sezonunda mozaik alanının 70 metre güneyinde bir hamam daha keşfedildi ve açığa çıkarıldı.

Çayır, “Çalışmalar Elazığ Müzesi Başkanlığı’nda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.