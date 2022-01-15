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    İlber Ortaylı ile gündeme dair özel röportajımız

    İlber Ortaylı ile gündeme dair özel röportajımız

    Tarihçi - yazar İlber Ortaylı ile yaptığımız özel sohbet pazar saat 10.00'da yayında.
    • Özel Haber
    • 15.01.2022 - 22:36
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    Prof.Dr. İlber Ortaylı, Ensonhaber editörü Ergül Tosun ile yaptığı söyleşide, dünden bugüne yakın tarihe dair ilginç konulara değindi.

    Röportajdan kısa kesitler:

    “Türk devlet adamlarının her şeyi yanlış olsa bile bir şeyleri doğru, o da Almanya'ya güvenmemek”

    "Eskiden insanlar ansiklopedi karıştırırdı. Şimdi öyle bir şey yok.. Türk dilini bilmeyenin atlayış yapması çok zordur."

    Röportajın tamamı Pazar 10.00’da https://Ensonhaber.com’da!
    @ILBERORTAYLIGSU

    İlber Ortaylı ile gündeme dair özel röportajımız - VİDEO


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