Tarihçi - yazar İlber Ortaylı ile yaptığımız özel sohbet pazar saat 10.00'da yayında.

Prof.Dr. İlber Ortaylı, Ensonhaber editörü Ergül Tosun ile yaptığı söyleşide, dünden bugüne yakın tarihe dair ilginç konulara değindi.

Röportajdan kısa kesitler:

“Türk devlet adamlarının her şeyi yanlış olsa bile bir şeyleri doğru, o da Almanya'ya güvenmemek”

"Eskiden insanlar ansiklopedi karıştırırdı. Şimdi öyle bir şey yok.. Türk dilini bilmeyenin atlayış yapması çok zordur."

Röportajın tamamı Pazar 10.00’da https://Ensonhaber.com’da!

@ILBERORTAYLIGSU

İlber Ortaylı ile gündeme dair özel röportajımız - VİDEO