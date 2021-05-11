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- İznik Gölü'nde 2 bin yıllık tarihi yapı bulundu
İznik Gölü'nde 2 bin yıllık tarihi yapı bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde, gölde balıkçılar tarafından bulunan üzeri desenli tarihi eserin, yaklaşık 2 bin yıllık bir tarihi yapının parçası olduğu öğrenildi.
- İHA
- 11.05.2021 - 05:06
- Güncelleme : 11.05.2021 - 06:37
İçinden adeta tarih fışkıran Anadolu topraklarında yeni keşifler devam ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde geçen hafta balıkçılar tarafından bulunan, üzeri desenli ve yazılı tarihi eserler kıyıya çıkartılmıştı.
İZNİK GÖLÜ'NDE 2 BİN YILLIK TARİHİ YAPININ İZLERİ
İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu ve arkeologlar eseri yakından inceledi. Gölde önemli bir tarihi yapıya ait olduğu düşünülen tarihi eserlerin 2 bin yıllık olduğu ifade edildi.
İznik Gölü'nde 2 bin yıllık tarihi yapı bulundu-Video
ESERLERİN BULUNDUĞU ALAN KORUMAYA ALINACAK
Suyun içerisinde olduğu iddia edilen tarihi yapı su altı arkeologları tarafından detaylı incelenecek. Eserlerin bulunduğu alanın ise koruma altına alınacağı öğrenildi.