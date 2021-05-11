Bursa'nın İznik ilçesinde, gölde balıkçılar tarafından bulunan üzeri desenli tarihi eserin, yaklaşık 2 bin yıllık bir tarihi yapının parçası olduğu öğrenildi.

İçinden adeta tarih fışkıran Anadolu topraklarında yeni keşifler devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde geçen hafta balıkçılar tarafından bulunan, üzeri desenli ve yazılı tarihi eserler kıyıya çıkartılmıştı.

İZNİK GÖLÜ'NDE 2 BİN YILLIK TARİHİ YAPININ İZLERİ

İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu ve arkeologlar eseri yakından inceledi. Gölde önemli bir tarihi yapıya ait olduğu düşünülen tarihi eserlerin 2 bin yıllık olduğu ifade edildi.

İznik Gölü'nde 2 bin yıllık tarihi yapı bulundu-Video

ESERLERİN BULUNDUĞU ALAN KORUMAYA ALINACAK

Suyun içerisinde olduğu iddia edilen tarihi yapı su altı arkeologları tarafından detaylı incelenecek. Eserlerin bulunduğu alanın ise koruma altına alınacağı öğrenildi.