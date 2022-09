Komplo teorilerinin odağındaki Mısır piramitlerinin sırrı çözülmüş olabilir

Araştırmacılar, Büyük Giza Piramidi'nin bulunduğu yere yakın bir yerde akan Nil nehrine bağlı Khufu kanalını ortaya çıkardı. Piramidin taşlarının bu kanal üzerinden yürütüldüğü tahmin ediliyor.

Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığına dair çeşitli komplo teorileri üretilmeye devam ediyor.

Yeni biyapılan bir çalışmaya göre, Khufu olarak bilinen Nil'in uzun süredir kayıp olan bir kanalının, Büyük Giza Piramidi'nin bulunduğu yere yakın bir yerde aktığını ve MÖ 600 civarında kurumadan önce piramidini inşa etmek adına 2,3 milyon taş bloğu taşımak için kullanıldığını gösterdi.

Çin ve Mısırlı meslektaşlarıyla birlikte çalışan Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip, piramitleri çevreleyen kaya katmanlarını analiz ederek, Khufu kanalının aktığı zaman aralığını ortaya çıkardı. Kanalın bir zamanlar Giza'ya ulaşacak kadar büyük olduğunu belirlendi.

15 tonluk taş bloklar 800 kilometre uzaklığa taşındı

Araştırmacılar, Nil'in bu kolu olmasaydı, 4 bin yıllık piramitlerin inşa edilmesinin imkansız olduğunu söylüyor. Eski Mısırlıların, o günün koşullarında, ağırlığı 15 tona kadar ulaşan taş blokları 800 kilometre uzağa taşımasının başka bir yolu olmadığı belirtiliyor. Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Büyük Giza Piramidi MÖ 2550'den MÖ 2490 yılına kadar kadar üç firavun tarafından inşa edildi. 3 piramitten oluşan nekropülündeki en yüksek olanı Firavun Khufu, daha küçük olan ikisi oğlu Firavun Khafre ve ön piramitler Firavun Menkaure yönetimi altında inşa edildi. Piramidin taşları teknelerle yüzdürüldü

Ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği, yıllarca dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Şimdi, arkeologlar bunun Nil'in artık yok olmuş bir kolundan taşların teknelerle yüzdürülerek gerçekleştiğini ortaya koydu.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Giza bölgesinde 8 bin yıllık akarsu varyasyonlarını yeniden oluşturmak için polenden türetilen bitki örtüsü modellerini kullandı. Ekip ayrıca bataklık bitkilerinin, yumuşak ıslak topraklarda ve göl kenarlarında yetişen yarı sucul bitkilerin bölgedeki kalıntıları aradı. Sonuçlar, Khufu kanalınıni bölgede yeterince uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını gösterdi.





Kuraklık yok olmasına sebep oldu

Çalışma, ayrıca binlerce yıl önce bu taşları taşımak için kullanılan limanın Nil'in 7 km batısında olduğunu belirledi. Bu mesafe önceki teorilerde oratya konulan 800 km'den oldukça kısa.

Business Insider'ın haberine göre, çalışmanın yazarları, "Sonuçlarımız, Giza’daki su kaynaklarının, Doğu Afrika'nın Güneş ışığına bağlı kuraklaşmasına yanıt verdiğini ve en düşük Nil seviyelerinin Hanedan Dönemi'nin sonunda kaydedildiğini gösteriyor. Khufu kanalı, Khufu, Khafre ve Menkaure dönemlerinde varlık gösterdi ve inşaat malzemelerinin Giza Piramit Kompleksi'ne taşınmasını kolaylaştırdı” değerlendirmesinde bulundu.,

Giza Piramitleri

Öte yandan, Giza piramitleri her biri ortalama 2,5 ton olan kireçtaşı ve granitten yapılmış 2,3 milyon blok içeriyor. Ancak taşların önce kesilip daha sonra bölgeye nakledildiğine inanılıyor.

MÖ 484-425 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan tarihçi Herodot, Giza piramitlerini tamamlamanın 20 yıl sürdüğünü ve inşaatta 100 bin kişinin çalıştığını belirtti. Mumyalanmış kalıntılar ve bir zamanlar piramitlere gömülen değerli eşyalar mezar soyguncuları tarafından çalındı ​​ve yapılar binlerce yıl içinde hasar gördü. Arkeologlar, bu nedenle dev yapıların şu anda ilk inşa edildiklerinden çok daha küçük olduğunu belirtiyor.