Malatya'daki Arslantepe Höyüğü eserleri, müzikle resmedildi

Bir araya gelen lise öğrencileri, tarihi Arslantepe Höyüğü'ndeki eserleri müzik eşliğinde resmetti.

Tarihin derin izlerini taşıyan Malatya'da lise öğrencileri, sanat çalışmalarına imza attı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde, lise öğrencileriyle etkinlik düzenlendi.

Bir araya gelen öğrenciler, tarihi eserleri resmederek müzik icra etti.

Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürü Samet Erol, AA muhabirine, etkinliğin İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştiğini aktardı.

Yaptıkları eserler sergilenecek

Etkinlik kapsamında öğrencilerin tarihi mekandaki eserleri resmettiğini anlatan Erol, "Etkinliği öğrencilerimize tarihsel bilinç kazandırabilmek ve estetik değerlere katkı sunabilmek amacıyla gerçekleştirdik. Arslantepe Höyüğü'ndeki tarihi eserlerimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Atatürk Anı Evi Etnografya Müzesi'nde 9-15 Mayıs'ta sergi planlanmakta. Öğrencilerin eserleri sergilenecek." diye konuştu.

Hediyeler verilecek

Erol, öğrencilerin çizdiği Arslantepe temalı resimlerin oylamaya sunulacağını ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.

Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Örek ise 20'ye yakın öğrencinin hem höyüğü gezdiğini hem de buradaki tarihi eserleri resmettiğini belirtti.

"Hem resim çizecek, hem müzik ziyafeti verecekler"

Öğrencilerin çizdiği resimlerin dijital ortama aktarılacağını bildiren Örek, "Resimler Kültür Bakanlığınca dijital ortamda insanların beğenisine sunulacak. Öğrencilerimiz hem resimlerini çizecek hem de küçük bir müzik ziyafeti verecek." ifadelerini kullandı.

"Heyecan verici"

10. sınıf öğrencisi Civan Adıgüzel ise binlerce yıllık tarihi olan mekanda ilk defa keman çaldığını dile getirerek, "Arslantepe Höyüğü'nde güzel bir dinleti verdik. Gerçekten 5 bin yıllık bir tarihin ortasında çalma heyecan verici. İlk dinletimin ve konserimin burada olması benim için heyecan vericiydi." ifadelerini kaydetti.