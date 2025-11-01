Paranın ilk basıldığı Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihte Lidya Krallığı’na başkentlik yapan ve ilk madeni paranın basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti’nde ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları sona erdi. Nisan ortasından itibaren ziyaretçiler; Artemis Tapınağı, Gymnasium ve hamam kompleksini özel ışıklandırmalar eşliğinde görebilecek.

MÜCAHİT ARINÇ'TAN SARDES AÇIKLAMASI

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Müzesi ziyareti sırasında gazetecilerin Sardes ile ilgili sorularını yanıtladı. Arınç, çalışmaların başlangıcından itibaren bakanlıklar ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlama konusunda aktif rol üstlendiğini belirterek, binlerce yıllık kültürel mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın sorumluluk olduğunu vurguladı.

GECE MÜZECİLİĞİ VE DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Gece müzeciliği kapsamında yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla tarihi dokusu öne çıkan Sardes Antik Kenti, dron görüntüleriyle de ziyaretçilerine sunuluyor. Altın rengi ışıklarla aydınlatılan sütunlar ve yapılar, tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının büyük beğenisini topladı.

MANİSA'NIN TURİZM POTANSİYELİ

Arınç, Manisa’nın tarihi eserler açısından büyük bir hazine olduğunu belirterek, kültürel ve turizm alanında şehrin önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin 40 farklı noktasında etkinlikler düzenlendiğini, önümüzdeki mayıs ayında festivalin daha coşkulu şekilde gerçekleşeceğini aktardı.

SARDES'TE MODERN GECE MÜZECİLİĞİ BAŞLIYOR

Arınç, restorasyon çalışmaları süren Sardes Antik Kenti’nde modern gece müzeciliği uygulamasının başladığını ve ışıklandırmanın tamamlandığını açıkladı. Kentin dünya çapında koruma altına alınan yaşayan miras listesinde Türkiye’den 22. eser olarak yer aldığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile Manisa Müzesi’ndeki eserleri inceleyen Arınç, sergilenen tarihi eserler hakkında bilgi aldı.