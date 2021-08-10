Süngünün kurşuna galip geldiği taarruz: Anafartalar Zaferi 106. yılında

Çanakkale Kara Savaşları’nın dönüm noktası olan 10 Ağustos 1915 Anafartalar Zaferi’nin 106'ıncı yıldönümü, her yıl olduğu gibi coşku ve gururla anılıyor.

106 yıl önce bugün, Türk Ordusu süngü taarruzu ile itilaf kuvvetlerini bozguna uğrattı.

Çanakkale’deki işgal girişiminin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi’nde Kurmay Albay Mustafa Kemal liderliğindeki Mehmetçik, denizden olduğu gibi düşmana karadan da geçit vermedi.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği bu zafer, tarihe adını yazdırdı.

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ZAFER

Çanakkale Savaşları'nda müttefik birlikleri hem Seddülbahir hem de Arıburnu'nda başarılı olamayınca, Çanakkale Boğazı'nı geriden sararak ele geçirmek amacıyla harekete geçti.

Bu arada General Hamilton, Türk ordusunun gerilerine sarkmak ve çember içine alıp yok etmek için Büyük ve Küçük Kemikli burunları arasında yer alan Suvla sahillerine çıkıp, Anafartalar'da üçüncü bir cephe açmaya karar verdi.

Hedef Conkbayırı ve Kocaçimentepe'yi ele geçirerek, buradan ilerleyip Çanakkale Boğazı'na inerek hakim olmaktı. Bu amaçla 9. İngiliz Kolordusu, 6-7 Ağustos 1915 gecesi karanlıktan yararlanarak bölgeye çıkarıldı.

Kurmay Albay Mustafa Kemal ise 8 Ağustos 1915 günü saat 21.45'de Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı. Albay Mustafa Kemal, 9 Ağustos sabahı 12. Tümen'e 9. İngiliz Kolordusu'na, 7. Tümen'e de Anzak Kolordusu'na saldırma emri verdi.

ANAFARTALAR'I DA GEÇEMEDİLER

Çanakkale Savaşları sırasında, İtilaf birlikleri Seddülbahir ve Arıburnu'ndaki çarpışmalardan sonra Gelibolu Yarımadası'nı buralardan geçmenin imkansız olduğunu görerek, kuzeydeki Anafartalar'da yeni bir cephe açtı ve Conkbayırı'nı ele geçirdi.

Ancak 10 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal'in emriyle başlatılan süngü hücumuyla, düşman püskürtüldü ve İtilaf Devletleri, Anafartalar'dan Gelibolu Yarımadası'nı geçemedi.