Tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 29'uncu yılı

Hırvat topçu birliklerinin başlattığı top atışları sebebiyle Neretva Nehri'nin sularına gömülen Mostar Köprüsü, asırlardır şehrin iki yakasını birleştiriyor.

Mostar Köprüsü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'in 4 yapıtı arasında yer alıyor.

1566 tarihinde inşa edilen Mostar Köprüsü, dönemin en görkemli yapıtlarından biri olarak gösteriliyor.

Köprü, turistlerin gözdesi

"Bosna Hersek" denince turistlerin ilk aklına gelen sembollerden olan, Mostar şehrinin iki yakasını birbirine bağlayan ve adeta Neretva üzerinde bir "Osmanlı gerdanlığı" gibi uzanan Mostar Köprüsü, turistler tarafından günümüzde yoğun ilgi görüyor.

Yıkıldığı gün "kara gün" olarak hatırlanıyor

Hersek bölgesinde yer alan Mostar şehrine ismini veren "Eski Köprü"nün yıkıldığı 9 Kasım 1993, Mostarlılar tarafından "kara bir gün" olarak hatırlanıyor.

Mostar'daki Boşnak ve Hırvat mahallelerini de birbirine bağlayan tarihi köprü, 28,6 metrelik açıklığı ile yüzyıllar boyu Avrupa'nın en büyük açıklıklı taş köprüsü oldu.

Atlama platformu olarak kullanılıyor

Asırlardır dini ya da etnik kökeni fark etmeksizin Mostarlı gençler tarafından bir atlama platformu olarak da kullanılıyor.

Köprünün yıkılmasından dolayı kimi öfkeden kimi hüzünden gözyaşı döken Mostar halkı, tarihi köprüyü "kendilerinden bir parça" olarak görüyor.

Her yıl 9 Kasım'da anılıyor

Toplum tarafından barışın ve hoşgörünün sembolü olarak görülen ve şehirdeki farklı din ve etnik kökenlerden insanların yeniden yakın ilişki kurmasında önemli bir rol üstlenen Mostar Köprüsü'nün yıkılışı, her yıl 9 Kasım'da törenlerle anılıyor.

2004'te yeniden açıldı

Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, top atışlarından sadece 1 saat sonra yıkıldı.

Dünyanın dört bir yanından destek geldi

Yıllarca farklı kültür ve medeniyetleri ortak noktaya bağlayan köprünün yıkılması, dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri olurken birçok ülke bu yapılana sessiz kalmadı.

Türkiye'nin de aralarından bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle ilk inşa ediliş haline uygun olarak yeniden yapılan Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli bir törenle açıldı.

AA'nın haberine göre, Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.