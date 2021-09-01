Tarihte bugün: 1 Eylül'de neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

1 Eylül, Miladi takvime göre yılın 244. günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 121 gün vardır.

Peki 1 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Eylül'de yaşananlar...

TARİHTE 1 EYLÜL

OLAYLAR

1846 - Sultanahmet'te, Darülfünun binasının temeli atıldı.

1868 - Galatasaray Lisesi, İstanbul'da açıldı.

1900 - İstanbul'da Sultan II. Abdülhamid'in 25. saltanat yılı büyük bir törenle kutlandı. Törene bütün yabancı devletlerin temsilcileri katıldı.

1910 - Corinthians, Brezilya futbol kulübü kuruldu.

1920 - Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu, Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi.

1923 - Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem: 300 bin kişi öldü.

1924 - Ankara Devlet Konservatuvarı'nın temelini oluşturan "Musiki Muallim Mektebi" Ankara'da açıldı.

1925 - I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.

1927 - Türkiye'de medeni nikâh zorunlu hâle getirildi.

1928 - Arnavutluk'ta Ahmet Zogoğlu, "I. Zog" unvanıyla kral ilân edildi.

1933 - Denizyolları İşletmesi, devlet tekeline alındı.

1939 - Almanya'nın Polonya'ya saldırması üzerine, II. Dünya Savaşı başladı.

1939 - Japonya, Kuzey Çin'de Moğol Özerk Hükûmeti (Mengjiang) adında bir kukla devlet kurdu.

1946 - Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1947 - TBMM, Amerikan yardım anlaşmasını oy birliği ile kabul etti.

1953 - Anıtkabir'in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı koyuldu.

1967 - Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler, Hükûmeti protesto etti. İçişleri Bakanı Faruk Sükan, protestocuların sınır dışı edilebileceğini açıkladı.

1969 - Muammer Kaddafi, Libya'da askeri bir darbeyle Kral I. İdris'i devirdi.

1974 - Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı: Mağusa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk'ün, öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı.

1974 - Nikaragua'da General Somoza, Devlet Başkanlığı'na atandı.

1976 - Millî yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi.

1979 - ABD'nin Pioneer 11 adlı uzay aracı, Satürn'ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu.

1980 - Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, aralarında CHP Zile İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 19 kişi öldürüldü.

1985 - Amerikalı deniz bilimci Robert Ballard ve ekibi, RMS Titanic'in enkazını Atlas Okyanusu'nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde buldu.

1985 - CNN International kanalı kuruldu.

1991 - Özbekistan bağımsızlığını ilan etti.

1993 - Savaş Karşıtları Derneği kuruldu.

2000 - Citroën C5'in lansmanı yapıldı.

2002 - Güney Kore'de, son 40 yılda meydana gelen en şiddetli kasırgada, iki günde ölenlerin sayısı yaklaşık 200'ü buldu.

2004 - Kuzey Osetya'da okul baskını eylemi: Beslan kasabası'nda büyük bir rehine olayı gerçekleştirildi. Radikal İslamcı grupların, Kuzey Osetya'nın Beslan kasabasındaki bir okula baskın yapmasıyla başlayan olaylarda 1200 kişi rehin alındı, Rus askerlerinin mücahitleri aratmayan tutumuyla beraber 700 kişi yaralandı ve 344 kişi Rus askerler tarafından katledildi. Eylemin organizatörleri, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev olmasının yanı sıra masrafların da El-Kaide tarafından üstlendiği belirlendi.

2006 - İran'da bir yolcu uçağının ülkenin kuzey doğusundaki Meşhed kenti hava alanına inişi sırasında alev alması sonucu en az 29 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1145 - İbn-i Cübeyr, Ortaçağ Endülüs asıllı şair ve yazar (ö. 1217)

1651 - Natalya Kirillovna Narışkina, Rus Çariçesi (ö. 1694)

1653 - Johann Pachelbel, Alman barok müzik bestecisi (ö. 1706)

1787 - Jan Bake, Hollandalı dil bilimci (ö. 1864)

1854 - Engelbert Humperdinck, Alman besteci (geç romantik akımın temsilcisi) (ö. 1921)

1855 - Innokentiy Annensky, Rus şair (ö. 1909)

1873 - İvan Kliun, Rus ressam (ö. 1943)

1874 - Talat Paşa, Osmanlı devlet adamı, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurucu lideri ve İttihat ve Terakki kurucularından (ö. 1921)

1875 - Edgar Rice Burroughs, Amerikalı yazar (ö. 1950)

1877 - Francis William Aston, Britanyalı kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1945)

1878 - J.F.C. Fuller, İngiliz asker, tarihçi ve strateji uzmanı (ö. 1966)

1886 - Othmar Schoeck, İsviçreli besteci (ö. 1957)

1900 - Pedro Cea, Uruguaylı futbolcu (ö. 1970)

1906 - Arthur Rowe, İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1993)

1920 - Richard Farnsworth, Amerikalı oyuncu ve dublör (ö. 2000)

1922 - Yvonne De Carlo, Kanadalı-Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (ö. 2007)

1923 - Rocky Marciano, İtalyan kökenli Amerikalı boksör (ö. 1969)

1924 - Ali Dündar, Türk öğretmen ve yazar (ö. 2020)

1925 - Arvonne Fraser, Amerikalı kadın hakları aktivisti, eğitimci, siyasetçi ve yazar (ö. 2018)

1925 - Roy Glauber, Amerikalı kuramsal fizikçi (ö. 2018)

1928 - Sabri Yirmibeşoğlu, Türk asker (ö. 2016)

1928 - Şemsettin Ünlü, Türk şair, roman yazarı ve çevirmen

1930 - Turgut Özakman, Türk yazar (ö. 2013)

1933 - Conway Twitty, Amerikalı şarkcı (ö. 1993)

1935 - Mel Lopez, Filipinli bürokrat ve siyasetçi (ö. 2017)

1936 - Özdemir İnce, Türk şair

1938 - Alan Dershowitz, Amerikalı avukat

1939 - Lily Tomlin, Amerikalı sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, komedyen, senarist ve yazar

1940 - Yaşar Büyükanıt, Türk asker ve TSK'nın 25. Genelkurmay Başkanı (ö. 2019)

1941 - Graeme Langlands, Eski Avustralyalı profesyonel ragbi ligi oyuncusu (ö. 2018)

1942 - Sadettin Ökten, Türk yazar ve emekli öğretim üyesi

1945 - Mustafa Balel, Türk yazar ve çevirmen

1946 - Barry Gibb, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1949 - Fidel Castro Díaz-Balart, Kübalı nükleer fizikçi ve devlet görevlisi (ö. 2018)

1950 - Mihail Fradkov, Rus politikacı

1952 - Michael Massee, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1953 - Ahmet Şah Mesut, Tacik asıllı Afgan asker ve siyasetçi (ö. 2001)

1955 - Olcay Tiryaki, Türk iç hastalıkları uzmanı ve akademisyen (ö. 2008)

1957 - Gloria Estefan, Kübalı şarkıcı

1957 - Müge Oruçkaptan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1961 - Bam Bam Bigelow, Amerikalı güreşçi (ö. 2007)

1962 - Tony Cascarino, İrlandalı millî futbolcu

1962 - Ruud Gullit, Surinam asıllı Hollandalı futbolcu ve antrenör

1963 - Semih Yuvakuran, Türk futbolcu

1965 - Craig McLachlan, Avustralyalı aktör, müzisyen ve şarkıcı

1965 - Muharrem Usta, Türk tıp doktoru, iş adamı ve spor yöneticisi

1966 - Ken Levine, Amerikalı oyun geliştiricisi

1968 - Muhammmed Atta, 11 Eylül saldırılarında Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçakla intihar saldırısından sorumlu Mısırlı el-Kaide üyesi (ö. 2001)

1967 - Kadir Çöpdemir, Türk dizi oyuncusu, radyocu ve TV yapımcısı

1967 - Sinan Oğan, Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi

1969 - Henning Berg, Norveçli millî futbolcu ve teknik direktör

1971 - Hakan Şükür, Türk futbolcu ve siyasetçi

1973 - Ayşe Önder, Türk besteci

1974 - Yutaka Yamamoto, Japon anime yönetmeni

1975 - R. Kan Albay, Flaman film yönetmeni ve aktör

1975 - Scott Speedman, İngiltere doğumlu Kanadalı oyuncu

1976 - Jada Fire, Afrika asıllı Amerikan porno yıldızı

1977 - David Albelda, İspanyol futbol ortasaha oyuncusu

1977 - Simona Rinieri, İtalyan voleybolcu

1978 - Max Vieri, Avustralyalı millî futbolcu

1980 - Tutku Açık, Türk basketbolcu

1980 - Sammy Adjei, Ganalı millî futbolcu

1981 - Alper Çağlar, Türk yönetmen

1982 - Jeffrey Buttle, Kanadalı buz patenci

1983 - Deniz Evin, Türk oyuncu

1983 - José Antonio Reyes, İspanyol futbolcu (ö. 2019)

1983 - Gökhan Türkmen, Türk pop sanatçısı

1983 - Marcelo Carrusca, Arjantinli futbolcu

1984 - Ludwig Göransson, İsveçli besteci, orkestra şefi ve plak yapımcısı

1984 - László Köteles, Macar futbolcu

1986 - Gaël Monfils, Fransız erkek profesyonel tenis oyuncusu

1986 - Stella Mwangi, Kenya asıllı Norveçli şarkıcı

1989 - Cindi Çelik, Türk Muay Thai ve kick boks sporcusu

1989 - Tom Kaulitz, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in gitaristi

1989 - Jefferson Montero, Ekvadorlu millî futbolcu

1989 - Daniel Sturridge, İngiliz futbolcu

1991 - Irina Antonenko, Rus manken ve oyuncu

1992 - Cristiano Biraghi, İtalyan futbolcu

1992 - Kirani James, Grenadalı kısa mesafeci

1992 - Teaonui Tehau, Tahitili futbolcu

1993 - Jan Kliment, Çek futbolcu

1993 - Mario Lemina, Gabonlu millî futbolcu

1994 - Carlos Sainz Jr., İspanyol Formula 1 pilotu

1995 - Muhammet Akyıldız, Türk futbolcu

1996 - Zendaya, Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçı

1997 - Hande Baladın, Türk millî voleybolcu

1997 - Jeon Jungkook, Güney Koreli şarkıcı

ÖLÜMLER