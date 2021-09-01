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Tarihte bugün: 1 Eylül'de neler oldu?
Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 09:01
Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.
1 Eylül, Miladi takvime göre yılın 244. günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 121 gün vardır.
Peki 1 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Eylül'de yaşananlar...
TARİHTE 1 EYLÜL
OLAYLAR
- 1846 - Sultanahmet'te, Darülfünun binasının temeli atıldı.
- 1868 - Galatasaray Lisesi, İstanbul'da açıldı.
- 1900 - İstanbul'da Sultan II. Abdülhamid'in 25. saltanat yılı büyük bir törenle kutlandı. Törene bütün yabancı devletlerin temsilcileri katıldı.
- 1910 - Corinthians, Brezilya futbol kulübü kuruldu.
- 1920 - Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.
- 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu, Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi.
- 1923 - Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem: 300 bin kişi öldü.
- 1924 - Ankara Devlet Konservatuvarı'nın temelini oluşturan "Musiki Muallim Mektebi" Ankara'da açıldı.
- 1925 - I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.
- 1927 - Türkiye'de medeni nikâh zorunlu hâle getirildi.
- 1928 - Arnavutluk'ta Ahmet Zogoğlu, "I. Zog" unvanıyla kral ilân edildi.
- 1933 - Denizyolları İşletmesi, devlet tekeline alındı.
- 1939 - Almanya'nın Polonya'ya saldırması üzerine, II. Dünya Savaşı başladı.
- 1939 - Japonya, Kuzey Çin'de Moğol Özerk Hükûmeti (Mengjiang) adında bir kukla devlet kurdu.
- 1946 - Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.
- 1947 - TBMM, Amerikan yardım anlaşmasını oy birliği ile kabul etti.
- 1953 - Anıtkabir'in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı koyuldu.
- 1967 - Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler, Hükûmeti protesto etti. İçişleri Bakanı Faruk Sükan, protestocuların sınır dışı edilebileceğini açıkladı.
- 1969 - Muammer Kaddafi, Libya'da askeri bir darbeyle Kral I. İdris'i devirdi.
- 1974 - Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı: Mağusa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk'ün, öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı.
- 1974 - Nikaragua'da General Somoza, Devlet Başkanlığı'na atandı.
- 1976 - Millî yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi.
- 1979 - ABD'nin Pioneer 11 adlı uzay aracı, Satürn'ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu.
- 1980 - Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, aralarında CHP Zile İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 19 kişi öldürüldü.
- 1985 - Amerikalı deniz bilimci Robert Ballard ve ekibi, RMS Titanic'in enkazını Atlas Okyanusu'nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde buldu.
- 1985 - CNN International kanalı kuruldu.
- 1991 - Özbekistan bağımsızlığını ilan etti.
- 1993 - Savaş Karşıtları Derneği kuruldu.
- 2000 - Citroën C5'in lansmanı yapıldı.
- 2002 - Güney Kore'de, son 40 yılda meydana gelen en şiddetli kasırgada, iki günde ölenlerin sayısı yaklaşık 200'ü buldu.
- 2004 - Kuzey Osetya'da okul baskını eylemi: Beslan kasabası'nda büyük bir rehine olayı gerçekleştirildi. Radikal İslamcı grupların, Kuzey Osetya'nın Beslan kasabasındaki bir okula baskın yapmasıyla başlayan olaylarda 1200 kişi rehin alındı, Rus askerlerinin mücahitleri aratmayan tutumuyla beraber 700 kişi yaralandı ve 344 kişi Rus askerler tarafından katledildi. Eylemin organizatörleri, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev olmasının yanı sıra masrafların da El-Kaide tarafından üstlendiği belirlendi.
- 2006 - İran'da bir yolcu uçağının ülkenin kuzey doğusundaki Meşhed kenti hava alanına inişi sırasında alev alması sonucu en az 29 kişi öldü.
DOĞUMLAR
- 1145 - İbn-i Cübeyr, Ortaçağ Endülüs asıllı şair ve yazar (ö. 1217)
- 1651 - Natalya Kirillovna Narışkina, Rus Çariçesi (ö. 1694)
- 1653 - Johann Pachelbel, Alman barok müzik bestecisi (ö. 1706)
- 1787 - Jan Bake, Hollandalı dil bilimci (ö. 1864)
- 1854 - Engelbert Humperdinck, Alman besteci (geç romantik akımın temsilcisi) (ö. 1921)
- 1855 - Innokentiy Annensky, Rus şair (ö. 1909)
- 1873 - İvan Kliun, Rus ressam (ö. 1943)
- 1874 - Talat Paşa, Osmanlı devlet adamı, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurucu lideri ve İttihat ve Terakki kurucularından (ö. 1921)
- 1875 - Edgar Rice Burroughs, Amerikalı yazar (ö. 1950)
- 1877 - Francis William Aston, Britanyalı kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1945)
- 1878 - J.F.C. Fuller, İngiliz asker, tarihçi ve strateji uzmanı (ö. 1966)
- 1886 - Othmar Schoeck, İsviçreli besteci (ö. 1957)
- 1900 - Pedro Cea, Uruguaylı futbolcu (ö. 1970)
- 1906 - Arthur Rowe, İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1993)
- 1920 - Richard Farnsworth, Amerikalı oyuncu ve dublör (ö. 2000)
- 1922 - Yvonne De Carlo, Kanadalı-Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (ö. 2007)
- 1923 - Rocky Marciano, İtalyan kökenli Amerikalı boksör (ö. 1969)
- 1924 - Ali Dündar, Türk öğretmen ve yazar (ö. 2020)
- 1925 - Arvonne Fraser, Amerikalı kadın hakları aktivisti, eğitimci, siyasetçi ve yazar (ö. 2018)
- 1925 - Roy Glauber, Amerikalı kuramsal fizikçi (ö. 2018)
- 1928 - Sabri Yirmibeşoğlu, Türk asker (ö. 2016)
- 1928 - Şemsettin Ünlü, Türk şair, roman yazarı ve çevirmen
- 1930 - Turgut Özakman, Türk yazar (ö. 2013)
- 1933 - Conway Twitty, Amerikalı şarkcı (ö. 1993)
- 1935 - Mel Lopez, Filipinli bürokrat ve siyasetçi (ö. 2017)
- 1936 - Özdemir İnce, Türk şair
- 1938 - Alan Dershowitz, Amerikalı avukat
- 1939 - Lily Tomlin, Amerikalı sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, komedyen, senarist ve yazar
- 1940 - Yaşar Büyükanıt, Türk asker ve TSK'nın 25. Genelkurmay Başkanı (ö. 2019)
- 1941 - Graeme Langlands, Eski Avustralyalı profesyonel ragbi ligi oyuncusu (ö. 2018)
- 1942 - Sadettin Ökten, Türk yazar ve emekli öğretim üyesi
- 1945 - Mustafa Balel, Türk yazar ve çevirmen
- 1946 - Barry Gibb, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı
- 1949 - Fidel Castro Díaz-Balart, Kübalı nükleer fizikçi ve devlet görevlisi (ö. 2018)
- 1950 - Mihail Fradkov, Rus politikacı
- 1952 - Michael Massee, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)
- 1953 - Ahmet Şah Mesut, Tacik asıllı Afgan asker ve siyasetçi (ö. 2001)
- 1955 - Olcay Tiryaki, Türk iç hastalıkları uzmanı ve akademisyen (ö. 2008)
- 1957 - Gloria Estefan, Kübalı şarkıcı
- 1957 - Müge Oruçkaptan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1961 - Bam Bam Bigelow, Amerikalı güreşçi (ö. 2007)
- 1962 - Tony Cascarino, İrlandalı millî futbolcu
- 1962 - Ruud Gullit, Surinam asıllı Hollandalı futbolcu ve antrenör
- 1963 - Semih Yuvakuran, Türk futbolcu
- 1965 - Craig McLachlan, Avustralyalı aktör, müzisyen ve şarkıcı
- 1965 - Muharrem Usta, Türk tıp doktoru, iş adamı ve spor yöneticisi
- 1966 - Ken Levine, Amerikalı oyun geliştiricisi
- 1968 - Muhammmed Atta, 11 Eylül saldırılarında Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçakla intihar saldırısından sorumlu Mısırlı el-Kaide üyesi (ö. 2001)
- 1967 - Kadir Çöpdemir, Türk dizi oyuncusu, radyocu ve TV yapımcısı
- 1967 - Sinan Oğan, Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi
- 1969 - Henning Berg, Norveçli millî futbolcu ve teknik direktör
- 1971 - Hakan Şükür, Türk futbolcu ve siyasetçi
- 1973 - Ayşe Önder, Türk besteci
- 1974 - Yutaka Yamamoto, Japon anime yönetmeni
- 1975 - R. Kan Albay, Flaman film yönetmeni ve aktör
- 1975 - Scott Speedman, İngiltere doğumlu Kanadalı oyuncu
- 1976 - Jada Fire, Afrika asıllı Amerikan porno yıldızı
- 1977 - David Albelda, İspanyol futbol ortasaha oyuncusu
- 1977 - Simona Rinieri, İtalyan voleybolcu
- 1978 - Max Vieri, Avustralyalı millî futbolcu
- 1980 - Tutku Açık, Türk basketbolcu
- 1980 - Sammy Adjei, Ganalı millî futbolcu
- 1981 - Alper Çağlar, Türk yönetmen
- 1982 - Jeffrey Buttle, Kanadalı buz patenci
- 1983 - Deniz Evin, Türk oyuncu
- 1983 - José Antonio Reyes, İspanyol futbolcu (ö. 2019)
- 1983 - Gökhan Türkmen, Türk pop sanatçısı
- 1983 - Marcelo Carrusca, Arjantinli futbolcu
- 1984 - Ludwig Göransson, İsveçli besteci, orkestra şefi ve plak yapımcısı
- 1984 - László Köteles, Macar futbolcu
- 1986 - Gaël Monfils, Fransız erkek profesyonel tenis oyuncusu
- 1986 - Stella Mwangi, Kenya asıllı Norveçli şarkıcı
- 1989 - Cindi Çelik, Türk Muay Thai ve kick boks sporcusu
- 1989 - Tom Kaulitz, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in gitaristi
- 1989 - Jefferson Montero, Ekvadorlu millî futbolcu
- 1989 - Daniel Sturridge, İngiliz futbolcu
- 1991 - Irina Antonenko, Rus manken ve oyuncu
- 1992 - Cristiano Biraghi, İtalyan futbolcu
- 1992 - Kirani James, Grenadalı kısa mesafeci
- 1992 - Teaonui Tehau, Tahitili futbolcu
- 1993 - Jan Kliment, Çek futbolcu
- 1993 - Mario Lemina, Gabonlu millî futbolcu
- 1994 - Carlos Sainz Jr., İspanyol Formula 1 pilotu
- 1995 - Muhammet Akyıldız, Türk futbolcu
- 1996 - Zendaya, Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçı
- 1997 - Hande Baladın, Türk millî voleybolcu
- 1997 - Jeon Jungkook, Güney Koreli şarkıcı
ÖLÜMLER
- 1159 - IV. Adrian, Katolik Kilisesi'nin 169. Papası (tarihteki tek İngiliz asıllı papa) (d. 1100)
- 1256 - Kujō Yoritsune, Kamakura şogunluğunun dördüncü şogunu (d. 1218)
- 1557 - Jacques Cartier, Fransız denizci ve kâşif (d. 1491)
- 1648 - Marin Mersenne, Fransız teolog, filozof, matematikçi ve akustiğin babası olarak anılan müzik teorisyeni ve rahip (d. 1588)
- 1715 - XIV. Louis, Fransa Kralı (d. 1638)
- 1838 - William Clark, Amerikalı kaşif, Kızılderili ajanı ve teğmen (d. 1770)
- 1915 - Inoue Kaoru, Japon siyasetçi (d. 1836)
- 1924 - Zeynelabidin Tağıyev, Azeri iş adamı ve hayırsever (d. 1821)
- 1961 - Eero Saarinen, Fin kökenli Amerikalı mimar (d. 1910)
- 1967 - Ilse Koch, Alman (Nazi) savaş suçlusu (d. 1906)
- 1970 - François Mauriac, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1885)
- 1981 - Albert Speer, Alman mimar ve Nazi Almanyası'nın II. Dünya Savaşı boyunca Silahlanma Bakanı (d. 1905)
- 1982 - Władysław Gomułka, Polonyalı komünist lider (d. 1905)
- 1987 - Mehmet Aslan, Türk oyuncu, senarist ve yönetmen (d. 1931)
- 1988 - Luis Alvarez, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1911)
- 1989 - Kazimierz Deyna, Polonyalı futbolcu (d. 1947)
- 1997 - Zoltán Czibor, Macar futbolcu (d. 1929)
- 1998 - Cary Middlecoff, Amerikalı golfçü (d. 1921)
- 1998 - Osman Fahir Seden, Türk yönetmen (d. 1922)
- 1999 - Tarık Gürcan, Türk seslendirme sanatçısı ve İstanbul Radyosu'nun ilk spikerlerinden (d. 1928)
- 2003 - Hilmi Topaloğlu, Türk müzik yapımcısı (d. 1952)
- 2004 - Mehmet Köstepen, Türk siyasetçi (d. 1947)
- 2009 - Nevit Kodallı, Türk besteci, kompozitör ve müzik eğitmeni (d. 1925)
- 2012 - Sean Bergin, Güney Afrika asıllı Hollandalı müzisyen (d. 1948)
- 2013 - Pál Csernai, Macar futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)
- 2013 - Ignacio Eizaguirre, İspanyol futbol kalecisi (d. 1920)
- 2013 - Ole Ernst, Danimarkalı aktör (d. 1940)
- 2013 - Tommy Morrison, 1988'den 1996'ya kadar mücadele eden Amerikalı profesyonel boksör (d. 1969)
- 2014 - Tiraje Dikmen, Türk ressam (d. 1925)
- 2014 - Jimi Jamison, Amerikalı rock şarkcısı ve besteci (d. 1951)
- 2014 - Gottfried John, Alman oyuncu ve komedyen (d. 1942)
- 2015 - Dean Jones, Amerikalı oyuncu (d. 1931)
- 2016 - Kacey Jones, Amerikalı country müzisyeni, söz yazarı, besteci ve müzik yapımcısı (d. 1950)
- 2016 - Jon Polito, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1950)
- 2017 - Armando Aste, İtalyan dağcı (d. 1926)
- 2017 - Shelley Berman, Amerikalı komedyen, oyuncu, radyo sanatçısı, seslendirme sanatçısı, yazar, senarist, eğitimci ve şair (d. 1925)
- 2017 - Vladimír Brabec, Çek oyuncu (d. 1934)
- 2017 - Charles Gordon-Lennox, 1935 ve 1989 yılları arasında İngiliz üst düzey Devlet Görevlisidir (d. 1929)
- 2017 - Elizabeth Kemp, Amerikalı kadın oyuncu ve oyunculuk eğitmeni (d. 1951)
- 2017 - Paul Moreno, El Paso, Teksas Bölgesinden Amerikalı bürokrat ve yönetici (d. 1931)
- 2017 - Emin Özdemir, Türk akademisyen, dil bilimci ve edebiyat araştırmacısı (d. 1931)
- 2018 - Carl Duering, Alman-İngiliz oyuncu (d. 1923)
- 2018 - Aram Gülyüz, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1931)
- 2018 - Irving Petlin, Amerikalı sanatçı ve ressam (d. 1934)
- 2018 - Margit Sandemo, Norveçli kadın yazar ve romancı (d. 1924)
- 2018 - Randy Weston, Amerikalı siyahi caz piyanisti ve besteci (d. 1926)
- 2018 - İhsan Yarşater, İranlı dilbilimci, tarihçi ve yazar (d. 1920)
- 2019 - George Abe, Japon manga sanatçısı, senarist ve oyuncu (d. 1937)
- 2019 - Kenneth Baugh, Jamaikalı siyasetçi (d. 1941)
- 2019 - Adiss Harmandian, Lübnanlı pop müzik şarkıcısı (d. 1945)
- 2019 - Jukka Virtanen, Finlandiyalı sunucu, komedyen, oyuncu, yazar ve yönetmen (d. 1933)
- 2020 - Nada Birko, Yugoslav kayaklı koşucu (d. 1931)
- 2020 - Melanie Wade Goodwin, Amerikalı kadın siyasetçi (d. 1970)
- 2020 - Sheila Ingram, Amerikalı atlet (d. 1957)
- 2020 - Boris Klyuyev, Sovyet-Rus aktör ve tiyatro eğitimcisi (d. 1944)
- 2020 - Vladislav Krapivin, Rus çocuk kitabı yazarı ve gazeteci (d. 1938)