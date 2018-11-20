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Tarih merakı 700 yıllık Osmanlı köyüne yatırım yaptırdı

İş adamı Murat Uysal, emekli olduktan sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta harabe bir konağı alıp restore ettirdi.

AA | 20.11.2018 - 13:02..
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Tarih merakı 700 yıllık Osmanlı köyüne yatırım yaptırdı

İstanbul'da gıda sektöründe 42 yılını geçiren tarihe meraklı iş adamı Murat Uysal, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta satın alıp restore ettirdiği Osmanlı konağında, hem yaşıyor hem de turizm hizmeti sunuyor.

Tarih merakı 700 yıllık Osmanlı köyüne yatırım yaptırdı

RESTORE ETTİ

İstanbul'daki şirketini kardeşlerine devrettikten sonra hayalindeki emekliliği yaşamak için 5 yıl önce, Cumalıkızık'ta yıkılmak üzere olan harabe şeklindeki bir Osmanlı konağını satın alan Murat Uysal, mimar kardeşinin yardımıyla yaklaşık 4 yıllık süreçte konağı aslına uygun restore ettirdi.

Tarih merakı 700 yıllık Osmanlı köyüne yatırım yaptırdı

MÜŞTERİLERİNİ AĞIRLIYOR

Ciddi maliyetle yenilediği, tarihe uygun eşyalarla donattığı konağın üst katında kendisi yaşayan Murat Uysal, zemin katı ve bahçesinde ise müşterilerine hizmet veriyor.

Tarih merakı 700 yıllık Osmanlı köyüne yatırım yaptırdı


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