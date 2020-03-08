Tarihe ayar veren kadınlar için #tarih dergi

#tarih dergi, 70. Sayısında, “Tarihe Ayar Veren Kadınlar” kapağıyla selamlıyor okurunu. Mart ayına yaraşır bir isim de vermiş bu sayıya. “Fevkalade Nüsha” diye sağ alt köşede belirtmiş mor bir dairenin içinde. Çok özel kadınları daha iyi tanıma şansı bulacaksınız bu sayıda. İlk kez karşılaşacağınız o kadar çok isim var ki. Kadınların aslında orada var olduğunu, tarihin bir parçası olduğunu göreceksiniz…

Kadınların futbol oynaması, çizim yapmaları, savaşta erkekler ölürken hem evde hem siperde direnmeleri, ilk kez diploma almaları, bilime gönül vermeleri… Aslında dünyada özgü tüm detayları, bu kez kadınların varlığını görerek, şaşırarak okumaya hazır mısınız?

Şimdi tarihte Martlar nasıl geçmiş, zaman tünelindeyiz…

Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun...

(Muazzez İlmiye Çığ)

YAŞAYAN EFSANELER VE TARİHE YÖN VERENLER

Dergide, Sümerlerden Cumhuriyet’e, 106 yılın muazzam belleği ile Muazzez İlmiye Çığ röportajı var. Çığ, Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtmaya adadığını mesleğine doyamayışını anlatıyor. Tam 106 yaşında. Muazzam bir hafızayla, karşımızda dopdolu yıllar geçirmiş, başarılı bir kadın var…

(Valide Sultanlar)

Bir başka dosyada 300 yıl boyunca imparatorluğu şekillendiren İstanbul’un kraliçeleri, Valide Sultanlar anlatılıyor. Valide Sultan olarak İstanbul’a ilk taşı koyduran Nûrubânu, sonuncusu da Pertevniyal Valide Sultan. Onların yanında onlarca padişah hasekisi, kızları ve pek çok alanda ürettiği eserler. Kadınlar ve onların eserleri…

Yine bir başka dosyada bugün 87 yaşında olan, Babıâli’ye demir atan erkeklerin arasında gazete ve kitapları resimlemiş, kadın basın-yayın ressamlarından Sevinç Osma Tiryakigil var. Bir başka dosyada ise, İstanbul’un izinde bir kadınlar şehri olarak anılan Üsküdar var. Osmanlı kadınlarından, Mihrimah, Nurbanu, Kösem ve Gülnuş Emetullah sultanların izleri, bugün hala Üsküdar’da sürülebiliyor.

DEHŞET HİKÂYELERİ

Dehşet Hikâyeleri adlı bir dosyada, başlık şöyle: Erkekler ölüyordu; ama onlar hem evde hem siperde direndi. Leningard Kuşatması’ndaki kadınların hikâyelerini konu alan bu dosya, anlattığı her hikâyede, kadının tarihten yansıyan gücünü gösteriyor. Ve dehşete düşmeden edemiyorsunuz. İnsan şaşırıyor. Her şey bu kadar ağır şartlarda eşit ilerlemişken, nasıl olmuş da, kadının adı afişlere taşınamıyor…

(İlk diplomalı hemşire, Safiye Hüseyin Elbi)

İLK KADIN…

Tarihten bahsederken pek çok konuda “ilk” ile karşılaşabiliriz. Oysa “İlk Erkek” diye başlayan bir cümle bulamazsınız. Tarihte kendi alanlarında ilk olmuş kadınlar var bu sayıda. Onlardan uzun uzun anlatılmış olan ikisinin adını özellikle paylaşmak isterim sizinle:

İlk diplomalı hemşire, Safiye Hüseyin Elbi; ilk kadın uzman, çevirmen, entelektüel, saray mürebbiyesi, Cumhuriyet müzecisi, Seniha Sami Moralı…

VE YILDIZ KENTER

Yıldız Kenter, “Fotografik Hafıza” dosyasında ayırdığı alan ile #tarih derginin de konuğu. “Sıra dışı bir yetenek; ama müthiş bir çalışma ve emek” şeklinde sunuyor Kenter’i. Aynı zamanda bir tiyatro fotoğrafçısı da olan gazeteci, fotoğrafçı Ozan Sağdıç, bu dosyada, Yıldız Kenter anılarını paylaşıyor…

Her an profesyonel, hep çalışkan Yıldız Kenter’i, bir de Sağdıç’tan okumalı…

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Damla Karakuş

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