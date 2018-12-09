Tarihe karışan meslekler

Geçtiğimiz her yıl, teknolojiyle birlikte farklı meslek dalları da önem kazanmaya başlıyor. Sosyal medya pazarlama yöneticisinden tutun da, blogger gibi sosyal medyaya dönük meslek dalları gelişen teknolojiyle çok daha fazla rağbet görüyor. Eskiden ihtiyaç duyulan birçok meslek dalı, şimdilerde gerek görülmediğinden yapılamasa da o zamanların esnaf - müşteri arasındaki sıcaklığını kimsenin unutacağını sanmıyorum. Şimdi baktığımızda şaşırtıcı gelse de o zaman yapılan bu meslekler hayat kurtarıcıydı.

ESKİDEN TELEFON SANTRALİ OPERATÖRLERİ VARDI

Telefonun ilk kullanılmaya başladığı dönemlerde tüm telefon trafiğini bu insanlar yönetiyordu. Bir yeri aramak için önce santrale bağlanmak gerekiyordu. Günümüzdeki gibi 2 tuşa basarak bir yerler aranamıyordu. Bir süre sonra sinirleri harap olmuş kişilere verilen isim de diyebiliriz.

Günde beşyüz bin telefon bağlamak çok kolay olmasa gerek. Özellikle eski Amerikan filmlerinde de bol bol gördüğümüz güzel santral memurları vardı. Telefonun ilk icadında var olan bir meslekti, telefon trafiğini yöneten insanlardı.

ALARM YOKKEN UYANDIRICILIK VARDI

Geçmişte insanları para karşılığında istedikleri saatte uyandıran insanlarımız vardı. Horozla yarışır cama taş atarlardı. Çalar saatlerin çıkmasıyla gözden kayboldular. Bazıları vardı ki mesleklerini daha iyi yapabilmek için uzun çubuklar yapar, kişinin camına aşağıdan tıklatırlardı.

BİZDE DE ÇIĞIRTKANLAR VARDI

Herhangi bir şey üzerine ilgi toplamak, müşteri çekmek için yüksek sesle bağırtılan adamlardı. İstanbul'da çarşı pazar boylarında kendilerine mahsus edebiyatı olan bir tabakaydı. Sokaklarda seyyar dolaşan satıcıların her birinde bir çığırtan çalışması zorunlu gibiydi. Bunların başında da Mahmutpaşa çarşısı ve Büyük Kapalıçarşı dükkanlarının çığırtkanları geliyordu.

BUZDOLABI YOKKEN ONLAR VARDI: BUZ KESİCİLİK

Eskiden buz dolabı nerede ? Buz, ırmakların, göllerin üzerinden kesilir zengin insanların evlerine servis edilirdi. Buzdolabı henüz icat edilmemişken devasa buz kalıpları kesip taşırlardı.





GÖKYÜZÜNÜ DİNLEMEK İÇİN BİRİ ÇALIŞIYORDU

Radarın henüz keşfedilmediği zamanlar... Havadan ne geçer nereye gider haberimiz olmuyor. İşte tam bu noktada kocaman kulağa benzeyen cihazları kullanan çalışanlar giriyor devreye ve gökyüzünden geçen uçakların motorlarını dinlemeye çalışıyorlar. Tabi bu çalışanların duyma özelliklerinin diğer insanlara göre daha iyi olanlardan seçildiğini söylemeye gerek bile yok.

OKUYUCULAR OLMAZSA OLMAZDI

Genellikle fabrika işçileri tarafından tutulurlardı. Okuma yazma oranının çok az olduğu dönemde, gazete ve dergi gibi yayınların da az olduğu dönemde insanlara gazete, dergi, haber ve sendika yayınlarını okurlardı. Tabi bu mesleği görenlerin aklına ilk (The Reader) filmi gelecektir tahminen.

FARE AVCILIĞI ÇOK YAYGIN BİR MESLEKTİ

Özellikle Avrupa'da istihdam edilen bu işçiler farelerin kendi yöntemleriyle yakalamaya çalışırlardı. Avrupa'da salgın hastlalıkların başlıca nedeni gittikçe artan fareler olduğu süreçte, bu kişiler devreye giriyor ücretleri karşılığında evleri ve işyerlerini farelerden kurtarıyorlardı.

SOKAK LAMBASI YAKICILARI

Elektriğin icadından önceydi bu iş. Belli başlı yerlerde olan gazlı sokak lambalarını yakmakla görevli kişiler vardı.

BOWLİNG LABUTU DİZİCİLİĞİ

Bowling labutlarını dizen çocuklardan oluşurdu bu işçiler. Tahmin edileceği üzere şuan gördüğünüz makineler yoktu ve çocuklar dizerdi bu labutları.