taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.023
Euro
6.7186
Altın
1277.41
Borsa
87186.3
Gram Altın
247.207

Tarihi Altın Köprü'nün restorasyonu tamamlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşa edilecek baraj ile sular altında kalacak Altın Köprü yeniden yapılandırıldı.

AA | 30.05.2019 - 08:43..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları sona erdi.

SU KOTUNUN ALTINDA KALACAK

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan 83 metre uzunluğundaki 4 kemere sahip Altınlı Köprü, "Adıyaman- Göksu- Araban Projesi" projesi kapsamında yapım ihalesi geçekleştirilen Çetintepe Barajı'nın su kotunun altında kalacak.

Tarihi Altın Köprü'nün restorasyonu tamamlandı

ÖZGÜN DOKUSU KORUNACAK

Müze Müdürü Mehmet Alkan yaptığı açıklamada, tarihi köprünün kendine has bir yapısı olduğunu söyledi. Köprünün ilçeye yaklaşık 8 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Alkan, "Roma döneminde yapılan köprünün Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde eski ayakları üzerinde yeniden inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Köprü, Çetintepe Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalacak. Köprünün restorasyon çalışmaları kapsamında yapının özgün dokusunu korumak, doğa koşullarına ve zaman aşımına karşı direncini artırabilmek, daha fazla bozulmasını önlemek için birtakım müdahaleler gerçekleştirildi."

Alkan, tarihi köprünün bugünün toplumuna ve gelecek nesillere kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Tarihi Altın Köprü'nün restorasyonu tamamlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

40
İsrail yeniden seçime gidiyor

İsrail yeniden seçime gidiyor

67
Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

117
Klavye şampiyonu Türkün hedefi rekorunu geliştirmek

Klavye şampiyonu Türkün hedefi rekorunu geliştirmek

30
Büyükelçi Özügergin: Türkiye ve Yunanistan ileri bakmalı

Büyükelçi Özügergin: Türkiye ve Yunanistan ileri bakmalı

41
Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

32
Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir