Tarihi Altın Köprü'nün restorasyonu tamamlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları sona erdi.

SU KOTUNUN ALTINDA KALACAK

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan 83 metre uzunluğundaki 4 kemere sahip Altınlı Köprü, "Adıyaman- Göksu- Araban Projesi" projesi kapsamında yapım ihalesi geçekleştirilen Çetintepe Barajı'nın su kotunun altında kalacak.

ÖZGÜN DOKUSU KORUNACAK

Müze Müdürü Mehmet Alkan yaptığı açıklamada, tarihi köprünün kendine has bir yapısı olduğunu söyledi. Köprünün ilçeye yaklaşık 8 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Alkan, "Roma döneminde yapılan köprünün Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde eski ayakları üzerinde yeniden inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Köprü, Çetintepe Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalacak. Köprünün restorasyon çalışmaları kapsamında yapının özgün dokusunu korumak, doğa koşullarına ve zaman aşımına karşı direncini artırabilmek, daha fazla bozulmasını önlemek için birtakım müdahaleler gerçekleştirildi."

Alkan, tarihi köprünün bugünün toplumuna ve gelecek nesillere kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.