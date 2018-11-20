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Tarihi binada üstün zekalı öğrenciler eğitim görüyor

Kayseri'de 129 yıl önce Amerikan Okulu olarak hizmet veren tarihi bina, restore ettirilerek üstün zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü merkeze dönüştürüldü.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 09:47..
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Bir zamanlar Ermeni ve Rum ailelerin yoğunlukta olduğu Kayseri Talas'ta, Amerikan Okulu olarak faaliyet gösteren tarihi bina, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarının ardından Talas Gençlik Merkezi adıyla gençlere eğitim vermeyi sürdürüyor.

GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Tarih boyunca okul işlevinin dışında spor ve kamp tesisi olarak da kullanılan tarihi taş binaya, araç yolundan başka 146 basamaklı merdivenle de ulaşılabiliyor.

İlçeye hakim noktada yer alan merkezin kampüsü, farklı türdeki asırlık ağaçları ile dikkat çekerken, tarihi taş bina geçmişin izlerini taşıyor.

Tarihi binada üstün zekalı öğrenciler eğitim görüyor

KENTİN ÖNEMLİ SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, binanın, kentin önemli sivil mimari örneklerinden biri olduğunu, binanın 1889 yılında faaliyete geçtiğini söyledi. "Kolej, 1928 yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığına devrediliyor. 1967'ye kadar ortaokul olarak kullanılıyor. Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanlığına devrediliyor, güreş eğitim kamp merkezi olarak kullanılıyor. Biz şehrin merkezine 120 yataklı bir güreş eğitim kamp merkezi yaptık" dedi.

Tarihi binada üstün zekalı öğrenciler eğitim görüyor

"AMACIMIZ NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRMEK"

Mustafa Çelik, "Buradaki asıl amacımız, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, nitelikli insanlar yetiştirmek. 80 yataklı bu binada spor, toplantı, okuma salonları, derslikler mevcut. Üç öğün çocuklarımıza yemek veriliyor. Gençlerimizin en az iki yabancı dil öğrenmelerini hedefliyoruz. Dünyayı tanımaları, sosyal olmaları amacıyla kişisel gelişimlerini artırıyoruz. Şehrimize gelen sanatçıları, bilim insanlarını, yazarları mutlaka buradaki çocuklarımızla buluşturuyoruz, tecrübelerini gençlerimizle paylaşıyorlar" dedi.

Tarihi binada üstün zekalı öğrenciler eğitim görüyor

Tarihi binada üstün zekalı öğrenciler eğitim görüyor

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