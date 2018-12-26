Tarihi değirmenini 78 yaşında tek başına işletiyor

Ordu'da yaşayan 78 yaşındaki Adem Aksu, 250 yıllık tarihi su değirmenini işleterek, kimseden yardım almadan 25 yıldır tek başına yapıyor.

GÜNÜN TAMAMI DEĞİRMENDE GEÇİYOR

Değirmenin mahallelilerin iş birliğiyle 250 yıl önce yapıldığını anlatan Aksu, "Bu değirmen yıllarca mahalle sakinlerine hizmet verdi. Son 25 yıldır ise ben işletiyorum. Günümün neredeyse tamamı burada geçiyor, ancak halimden memnunum" dedi.

"GENÇLER BU İŞLERE İLGİSİZ"

Değirmende çalışacak genç bulamadığını dile getiren Aksu, "Maalesef gençlerimiz bu işlere bakmıyor. Ben kendimi bildim bileli bu değirmeni yaşlı insanlar işletiyor" diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE DEĞİRMENE SAHİP ÇIKIN İSTEĞİ

Aksu, tarihi değirmenin bölge halkı için bir değer olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillerin değirmene sahip çıkmasını istedi.