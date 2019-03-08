Tarihi Diyarbakır surlarındaki yazılar temizleniyor

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, üzerindeki kabartma ve yazıtlarıyla döneminin sanatsal özelliklerini yansıtan, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkaran 5 bin 800 metre uzunluğundaki Diyarbakır surlarının, tüm ihtişamıyla göz kamaştırdığını söyledi.

KUŞ BAKIŞI KALKAN BALIĞINI ANDIRIYOR

Üstten görünümüyle kalkan balığını andıran surların, yapım tarihi kesin olarak bilinmese de Milattan Sonra 349'da Roma İmparatoru 2. Constantinus zamanında büyütüldüğünü aktaran Koç, bazı gençlerin sur yüzeyine sevgilerini ifade eden yazılar yazdığını kaydetti.

TEMİZLİK 2 AY SÜRECEK

Müdür Koç, özellikle Yedikardeş ve Nur burçları arasında kalp şeklindeki yapıya, gençlerin büyük ilgi gösterdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bilinçsizce yapılan ve masumane dokunuş tabir edilecek bu yazılar, tarihi yapıya zarar veriyor. Sur çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, üzerinde görsel kirliliğe de neden olan sıva ve boyaları temizliyoruz. Kumlama yöntemiyle surun yüzey temizliği yapılıyor. Yaklaşık 2 ay sürecek çalışmayla surdaki görsel kirliliği ortadan kaldıracağız. Gençlerin tarihi yapının üzerine yazı yazmamasını istiyoruz."