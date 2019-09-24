taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6967
Euro
6.2753
Altın
1530.8
Borsa
101846.94
Gram Altın
280.503
Bitcoin
53900.96

Tarihi eser için kazı yapan kişi yıllar sonra yakalandı

Antalya'da tarihi eser için, dedesine ait bahçeyi yıllardır kazan kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.09.2019 - 20:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Mustafa A.'nın, tarihi esere ulaşmak için dedesine ait evin bahçesinde yıllardır tünel kazdığı ortaya çıktı.

Mustafa A.'nın, tünel kazacağı noktada bahçede önce baraka inşa ettiği, birkaç yıldır ara ara buraya gelerek, alt kısmında kazı yaptığı anlaşıldı.

BARAKA DUVARI YIKILDI

Mahalleli, baraka duvarının içerideki toprak yığınına dayanamayıp, yıkıldığını görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, baskın düzenleyip, Mustafa A.'yı kazı yaparken yakaladı.

Tarihi eser için kazı yapan kişi yıllar sonra yakalandı

DEDESİ SÖYLEMİŞ

Gözaltına alınan Mustafa A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa A.'nın, savcılıktaki ifadesinde, dedelerinin bölgede tarihi eser olduğunu söylediği için kazı çalışması yaptığını söylediği öğrenildi.

Tarihi eser için kazı yapan kişi yıllar sonra yakalandı

Mahalle sakinlerinden Zati Özçelik, define olduğu düşüncesiyle bu kazının gerçekleştirildiğini duyduklarını belirterek, "Burada daha önce kümes vardı. Yeniden inşa edilmiş. Duvar toprak yığınına dayanamayınca kazı yaptığı ortaya çıktı. Uzun süre kimsenin haberi olmadı. Böylesi duyulmadı" dedi.

 

Tarihi eser için kazı yapan kişi yıllar sonra yakalandı

Tarihi eser için kazı yapan kişi yıllar sonra yakalandı

Tarihi eser için kazı yapan kişi yıllar sonra yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sünnet düğünündeki erotik dansa suç duyurusu

Sünnet düğünündeki erotik dansa suç duyurusu

557
İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da deprem oldu

325
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

101
İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

312
Fikret Orman istifa etti

Fikret Orman istifa etti

270
Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

430
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir