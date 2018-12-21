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Tarihi eser operasyonu: İlçe emniyet müdürü gözaltında

Zonguldak'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K dahil 10 kişi gözaltına alındı.

AA | 21.12.2018 - 15:17..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K'nin de olduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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