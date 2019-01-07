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Tarihi eserleri internetten satışa çıkaran kişi yakalandı

Amasya'da, tarihi eser niteliğindeki 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internetten satışa çıkaran kişi, gözaltına alındı.

AA | 07.01.2019 - 15:06..
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Amasya'da yaşayan M.K., tarihi eser niteliğindeki Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardı.

EVİNDE TARİHİ ESERLER BULUNDU

Polis ekipleri, internetteki ilandan yola çıkarak çalışma başlattı. Yapılan operasyonda, M.K.'nin evinde, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 metal obje ve bir cami alemi ele geçirildi.

Tarihi eserleri internetten satışa çıkaran kişi yakalandı

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen eserler, Amasya Müzesi'ne teslim edilirken, M.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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