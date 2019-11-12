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Tarihi hamamda define ararken yakalandılar

Çanakkale'de 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli, kaçak kazı yaparken polis tarafından yakalandı.

DHA | 12.11.2019 - 03:36..
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince jandarma destekli ve Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonda Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde 1700'lü yıllara ait Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli yakalandı. İncelemede yıkılmış ve dış duvarları ayakta olan hamam yapısına definecilerin kaçak kazı sırasında zarar verdikleri belirtildi.

Tarihi hamamda define ararken yakalandılar

300 YILLIK HAMAMA ZARAR VERDİLER

Çanakkale Müze Müdürlüğü yetkilileri ise hamam kalıntılarının yakınında bulunan Osmanlı mezarlığındaki mezar taşları okumasında hamamın 1700'lü yıllara ait olduğunu belirledi. Daha önce tescili yapılmamış olan Osmanlı hamamı ve mezarlığı için Müze Müdürlüğü yetkililerince tescil işlemi başlatıldı. Kazı sırasında hamam yapısına zarar verdiği belirlenen şüpheliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 8 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

Tarihi hamamda define ararken yakalandılar

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