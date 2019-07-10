Tarihi Hasankeyf Kalesi'ne ulaşım tekneyle sağlanacak

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf Kalesi'ne ziyaretçiler tekneyle ulaşacak.

Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından, göl sahasında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

GÜÇLENDİRME YAPILIYOR

Bu kapsamda, baraj gölünde kalacak eserlerin gelecek nesillere aktarılması için güçlendirme yapılıyor.

60 METRE UZUNLUĞUNDA DUVAR

Roma, Artuk ve Osmanlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda medeniyete ait eserin yer aldığı, binlerce sene öncesinden 1970'li yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Hasankeyf Kalesi'nin baraj suyundan zarar görmemesi amacıyla, çevresine 60 metre yüksekliğinde ve bin metre uzunluğunda duvar örülüyor.

YENİDEN TURİZME KAZANDIRILACAK

2010'da kaya düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ziyarete kapatılan tarihi Hasankeyf Kalesi, çalışmaların ardından yeniden turizme kazandırılacak.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, kaledeki Yusuf Ağa Konağı, Büyük Saray, Küçük Saray, Ulu Cami, tarihi türbeler ile mağaraların turizme kazandırılacağını söyledi. Buradaki tüm tarihi yapıların restore edilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Koç, Şaab Vadisi'ndeki Roma Çarşısı'nı yeniden inşa etmek için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüklerini dile getirdi.