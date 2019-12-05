İstanbul'un Çatalca ilçesinin İnceğiz köyünde bulunan, tarihi milattan önceki dönemlere kadar uzanan İnceğiz Mağaraları, çöp yığınına döndü.

ZİYARETÇİLER ŞİKAYETÇİ

Mağaranın duvarlarında bulunan spreyle yazılmış yazılardan ve çöp yığınına dönmüş durumundan rahatsız olan vatandaşlar, mağaranın onarılması ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Tarihi İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü ViDEO



''NE ZAMAN GELSEM BURAYI PİSLİK İÇİNDE GÖRÜYORUM''

İnceğiz Mağaraları’nın kötü durumda olduğunu söyleyen Burak Kurt, “Ne zaman gelsem burayı pislik içinde görüyorum. İnsanlar yediklerini içtiklerini yerlere atıyorlar. Şu anda da temiz görmedim. Bir çöp kutusu koymuşlar ama hepsini doldurmuşlar. Burada eski Türk filmlerinin çekildiğini de biliyorum. Kemal Sunal’ın Davaro filmi burada çekildi. Kötü bakılmış. Buraya önlem almaya çalıştılar aşağıya güvenlik koydular ama hiç fayda etmedi. İnsanlar buraya akşamları gelip içki içiyorlar. Duvarlara yazı yazıyorlar. Bunun önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin artırılması lazım.” diye konuştu.





''GENÇLER AŞKLARINI DAĞA TAŞA KAZIYOR, BENCE GÖNÜLLERİNE KAZISINLAR''

Tarihin korunması gerektiğini belirten Murat Aktuğ, “Burası tarihimiz. Ben Kemal Sunal’ın filminin çekildiği yer olarak biliyorum. Onun için burayı görmek ziyaret etmek için geldim. Duvarlarda bir sürü yazı var. Tarihimizi korumamız lazım. Milli değerlerimizi korumamız lazım. Hiç hoş değil gençler aşklarını dağa taşa kazıyor ama bence gönüllere kazısa daha iyi olur. Madem burası bizim tarihimiz, gece ve gündüz çalışabilecek güvenlik görevleri konulsa çok güzel olur.” dedi.





BİRÇOK FİLME KONU OLMUŞTU

Tarihi mağara Yeşilçam’da birçok filme de konu olmuştu. Kemal Sunal’ın ‘Salako’, ‘Davaro’ gibi filmlerindeki bazı mağara sahneleri, bu mağaralarda çekilmişti. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip İnceğiz Mağaraları, şimdilerde ise terk edilmiş durumda.

EN ESKİ MAĞARALARDAN BİRİ

İnceğiz Mağaraları, insan eliyle yapılmış en eski mağaralardan biri. Doğal yollarla oluşmuş kaya kovukların sonraki yıllarda insanlar tarafından işlenmesi, büyütülmesi sonucu 4-5 katlı bir apartman dairesi gibi birçok odadan oluşuyor. Tarihi ise M.Ö. 5500 yıllarına kadar iniyor. Mağarada, doğal yollarla oluşmuş ilk kovukları ve daha sonra büyütülüp değişik amaçlarla kullanılmış odaları görmek de mümkün.