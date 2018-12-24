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Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadıkalesi Örenyeri'ndeki kazılarda, 8 yüzyıl öncesine ait üzerinde kedi ve köpek patisi izleri taşıyan, tuğla ve kiremit parçaları bulundu.

AA | 24.12.2018 - 12:21..
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Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski ismi Anaia olan Kadıkalesi Örenyeri'nde yapılan kazılarda, 8 asır öncesine ait tuğla ve kiremitlerde kedi ve köpek patisi izlerine rastlandı.

BULUNTULAR ORTAYA ÇIKARTILIYOR

Kent merkezine 8 kilometre mesafede bulunan, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan, Antik Çağ'daki ismi Anaia olan Kadıkalesi Örenyeri'ndeki kazılarda, geçmiş dönemdeki sosyal ve ticari yaşama dair buluntular bir bir gün yüzüne çıkarılıyor.

Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

ÖNEMLİ YERE SAHİP

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, elde edilen ve ticaret eşyası olarak kullanılan seramikler önemli yer kaplıyor.

Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

SOSYAL YAŞAMA DAİR DETAYLAR

Seramiklerin çok çeşitli biçim, renk ile desen örneklerinin varlığı Kadıkalesi'ndeki üretimin, oldukça zengin ve kaliteli olduğunu gösterirken, farklı kültürlere ait malzemelerin yanı sıra sosyal yaşama dair dikkat çekici detaylar da kaydediliyor.

Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

8 ASIRLIK PATİ İZLERİ

Stratejik önemi dolayısıyla her dönem kullanılan Kadıkalesi'ndeki kazılarda, 1200'lü yıllarda yapılan tuğla ve kiremitlerde, kedi ve köpek patisi izlerine rastlandı.

Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

SEVİMLİ DOSTLARIN İZLERİ

Zeynep Mercangöz, "Alandan topladığımız her türlü çanak çömlek parçası, bulundukları yerin yakınında sergilenmekte. Bunların arasında pek çok tuğla ve kiremit parçaları üzerinde rastladığımız hayvan patileri yer alıyor. Kedi ve köpek başta olmak üzere pek çok hayvan patisi var. Bu patiler, üreticisi alanda bu malzemeleri kurusun diye bıraktığında üzerinde gezinmiş hayvanlara ait" dedi.

Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

ÇOK SAYIDA KÖPEK KAFATASI BULUNDU

Mercangöz, "Hepsi de Orta Çağ’dan kalma malzemeler. Günümüzden yaklaşık 800 yıl öncesinin verileri bunlar. Bizim için her biri çok heyecan verici bir durum. O dönemki insanların, hayvanlarla birlikte yaşadıklarının kanıtlarıdır. Sadece kiremit tuğla izleriyle değil, arkeozooloji araştırmalarımızla da bu hayvanlara ilişkin kemikler ortaya çıkıyor. Bu sene çok sayıda köpek kafatası da bulduk" diye konuştu.

Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati izleri

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