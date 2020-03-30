Tarihi Kapalı Çarşı'da kuyumcu soygunu

İstanbul'un Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da, bir otomobil ile çarşının Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapısına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler bir kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın çalarak kayıplara karıştı.

KAÇARKEN 2 TORBA ALTIN DÜŞÜRDÜLER

Çarşıdan kaçmaya çalışan hırsızlar bu sırada 2 torba altını olay yerinde düşürürken, polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis düşürülen altınları koruma altına alırken bölgede güvenlik önlemi aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Hırsızların düşürdüğü altın dolu 2 torbada emniyete götürüldü.

Hırsızların düşürdükleri altınların dışında kuyumcudan altın çalıp çalmadığı yapılacak incelemenin ardından sonuçlanacak.

Kaçan kişi ya da kişiler polis tarafından her yerde aranıyor.