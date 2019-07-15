Sivas'ta tarihi medreseye yazı yazmaya ceza

Sivas’ta tarihi kent meydanında bulunan, Selçuklulardan kalma tarihi medreselerin duvarları sprey boyalar kullanılarak yazılar yazılarla kirletiliyor.

800 YILLIK TARİHE YAZI YAZDI

Bilinçsizce 800 yıllık şifahiye medresesinin duvarına yazı yazan bir genç, yazdığı yazıda Instagram hesabına da yer verince polis tarafından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Tarihi duvara yazı yazmanın bedeli ağır oldu

KAMU MALINA ZARAR VERMEDEN İŞLEM YAPILDI

Genç hakkında “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Yaptığından pişmanlık duyan genç, Instagram hesabı üzerinden başta Sivas Valisi Salih Ayhan olmak üzere tüm Sivaslılardan özür diledi.