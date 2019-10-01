Tarihi merak eden çocuklar için: Kahraman Türk Denizcileri

İsmail Bilgin, 10 kitaptan oluşan “Kahraman Türk Denizcileri” serisi ile hem öğretmeyi hedefledi, hem de nefes kesen bir macera ile bizi heyecanlandırdı. Tarih birçok insan için bilinmezden ibaret. Ancak yürekli olanlar, okumayı sevenler ve bilmenin hazzını doruklarda yaşayanlar tarihin derinliklerinde kaybolmaya cesaret edebilir. Peki, bu hazza ancak erişkinler mi ulaşabilir? Bana kalırsa tarih ile ne kadar erken tanışılırsa o kadar iyi; çünkü tarihin günümüzü yaşama sanatı olduğunu düşünüyorum. Yaşama sanatında ustalaşmak isteyenler için Bilgin, tarih alanında birçok eser verdi ve hala da vermeye devam ediyor. Son olarak kaleme aldığı “Kahraman Türk Denizcileri” ile okuyucunun zihninde yeni bir ışık yaktı.

KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ

Geçmişten bu güne hep savaşçı bir toplum olarak bilindik. Ruhumuzda esaret anlayışı hiçbir zaman barınmadı. Savaşırken yerin, mekânın ve zamanın hiçbir önemi olmadı bizim için. Deniz ile doğar doğmaz tanışmadık; ama denizde doğanlara da ders vermeyi ihmal etmedik. Dünyada eşi benzeri olmayan denizcilerimiz yetişti. Evini yurdunu deniz olarak belleyip canla, aşkla savaşmayı başardılar. İlkleri gerçekleştirdiler, haritalar çizdiler, dünyaya da kafa tutmayı ihmal etmediler. Denizi kendimize benzettik çoğu zaman; o da bizim gibi biraz kafasına buyruk ve çokça bağımsız her şeyden. Bilgin’in gözünden unutulmaz “Kahraman Türk Denizcileri”ni tanımaya ne dersiniz?

Bu kitap setinde kimler yok ki:

ÇAKA BEY

UMUR BEY

KARA MÜRSEL REİS

KEMAL REİS

ORUÇ REİS

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA

PİRİ REİS

TURGUT REİS

URUÇ REİS

BURAK REİS

SEYDİ ALİ REİS

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Türklerin denizlerdeki macerası Anadolu’nun fethinden sonra başladı. Karadaki fetihlerin yanına denizlerde de amansız bir mücadeleye girildi böylece. Beylikler döneminde Bizans; daha sonra da Venedik ve Cenevizli denizciler karşısında Türkler vardı. Türklerin ilk başta mütevazı adımlarla başlayan denizcilik serüveni, Akdeniz hâkimiyetine ulaşana kadar sürdü. Elinizdeki sette yazar, bu mücadelenin tarihî izlerini meşhur kaptanların hayatını romanlaştırarak sürüyor.”





Kahraman Türk Denizcileri

İsmail Bilgin

Timaş Çocuk Yay.

S.:960

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Sonay Karaman

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