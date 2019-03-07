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Tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi yakalandı

Burdur'da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi, jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

İHA | 07.03.2019 - 17:33..
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Antalya'da oturan M.Y. ve N.H.'nin, Selçuklu dönemine ait sikkeleri Burdur'un Bucak ilçesine getirerek, satacağı tespit edildi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Yapılan yol kontrolünde M.Y. ve N.H.'nin içinde bulunduğu araç, dün jandarma tarafından Burdur-Antalya karayolu Boğazköy yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

M.Y. ve N.H. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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