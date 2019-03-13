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Tarihi Tabakhane bölgesi restore edilmeyi bekliyor

Orta Çağ'ın en önemli seyyahı kabul edilen İbn-i Battuta'nın Safranbolu'ya gelişinde "hendek" olarak bahsettiği dericilikte önemli bir üretim alanı olan Tabakhane bölgesi bakıma muhtaç.

AA | 13.03.2019 - 08:53..
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu'da bulunan 1800-1900'lü yıllara kadar 84 deri üretim atölyesinin bulunduğu Tabakhane bölgesinin restore edilmesi birçok kez gündeme geldi.

Restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Safranbolu Belediyesi tarafından plan değişikliğine gidildi.

Tarihi Tabakhane bölgesi restore edilmeyi bekliyor

HEDEF TURİZME KAZANDIRMAK

Plan değişikliği, önce Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, ardından Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderildi.

Plan değişikliğinin onaylanmasının ardından kamulaştırma ve restorasyon projesinin hazırlanacağı bölgedeki tarihi evlerin de restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

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