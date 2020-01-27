Tarihi Tevrat'ı satmak isteyen şahsa suçüstü

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize işlerle mücadele ekiplerince F.N isimli şahıs uzun bir süredir takip altındaydı.
POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ
F.N.'nin elinde bulundurduğu ceylan derisi üzerine yazılı Tevratı satacağı bilgisini alan emniyet ekipleri operasyona başladı. İstihbari çalışmalar neticesinde sivil ekipler müşteri kılığına girip F.N.'nin evine giderek piyasa değeri 5 milyon TL olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser niteliğindeki Tevratı almak istedi.
GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçlerine Tevratı satacağı sırada tarihi eser kaçakçılığı yapan F.N. suçüstü yapılarak gözaltına alındı. F.N. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.