Tarihi Tevrat'ı satmak isteyen şahsa suçüstü

Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

1 Kobe Bryant'ın basketbol kariyeri Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın basketbolda elde ettiği sayısız başarı ve rekor ile tarihe adını yazdırdı.

2 Mali'de askeri kampa terör saldırısı düzenlendi: 20 ölü Mali'de askeri kampa düzenlenen terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

3 Evleri zarar gören vatandaşlar spor salonunda konaklıyor Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlardan bir kısmı spor salonlarında kalıyor.

4 Malatya'da bir kişi babasını iş yerinde ölü olarak buldu Malatya'da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

5 Malatya'da iki kuzen arasında bıçaklı kavga Malatya'da aralarında tartışma çıkan iki kuzen bıçakla birbirini yaraladı.

6 Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Dilek apartmanının enkazında, ekipler bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.