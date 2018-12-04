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Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı

İstanbul Üsküdar'da çıkan yangında, sanatçı Tarık Papuççuoğlu ve komşusu dumandan etkilendi.

AA | 04.12.2018 - 15:43..
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Altunizade Mahallesi Sadettin Kaynak Sokağı'nda oturan sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu'nun evinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi evde bulunan Pabuççuoğlu ve komşusu Lütfi Kara yaptı. Haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Dumandan etkilenen Pabuççuoğlu ve Kara'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı

"DURUMUMUZ İYİ"

Pabuççuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salonda oturduğu sırada mutfakta, bir anda yangın çıktığını belirterek, "Söndürmeye çalışırken komşum da yangın tüpüyle gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bizim durumumuz iyi." dedi.

Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı

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