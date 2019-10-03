Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle 1 yıldır tedavi gören Kurtlar Vadisi'nin 'Testere Necmi'si usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, salı günü hayatını kaybetti.

ÜNLÜOĞLU ADINA TÖREN DÜZENLENDİ

Ünlüoğlu için bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tören düzenlendi.

Törene usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü oyuncular Zafer Ergin, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Can Gürzap, Zafer Algöz, Melek Baykal, Tamer Karadağlı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.

Tarık Ünlüoğlu gözyaşları içinde uğurlanıyor VİDEO

ÜNLÜLER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Törende usta oyuncunun görüntüleri video halinde gösterildi. Törende ünlü isimler usta oyuncularıyla ilgili anılarını anlatırken Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK KÜSTÜK ÇOK BARIŞTIK"

Ünlüoğlu ile olan dostluğunu anlatan usta oyuncu Selçuk Yöntem, “ Çok küstük, çok barıştık, toplumlarda aranan bir karakterdir. Bir anımızı anlatacağım Ankara’da dolmuşlar var o zaman, bende o da bir arkadaşımızla bindik. Araba hareket etti, şoföre parayı uzattı beni göstererek beyefendi hariç üç kişi alır mısınız dedi. Ben tabi gülmeye başladım ve barıştık." diye konuştu.

EŞİ FENALAŞTI

Bu arada Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kalkan'ın eşine veda ederken fenalaştığı görüldü.

TABUTA SARILDI

Sahneye gelen Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem eşlik etti. Kalkan, tabuta sarıldı.

ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP UĞURLANACAK

Levent Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.