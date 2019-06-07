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Tarım aracı virajı alamadı: 1 ölü

Isparta'da 'pat pat' devrildi, 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

DHA | 07.06.2019 - 15:44..
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyü girişinde Fatih Alkan'ın (24) kullandığı 'pat pat' adı verilen plakasız tarım aracı, virajı alamayarak devrildi.

ANNE KURTARILAMADI

Aracın şarampole savurulduğu kazada, sürücü Fatih Alkan, annesi Fatma Alkan (56) ve Hatice Demirci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 79 yaşındaki Hatice Demirci, yaşamını yitirdi.

Tarım aracı virajı alamadı: 1 ölü

Diğer yaralılar ise buradaki müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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