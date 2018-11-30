Tarım Bakanı Pakdemir'den 92 milyon TL'lik hibe

Tarım ve Oman Bakanı Bekir Pakdemirli kırsal kalkınma projesi hakkında hibe verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "134 kırsal kalkınma projesine toplam 92 milyon TL hibe verilecek. Kırsalda yaklaşık 187 milyon TL’lik yatırım yapılacak" ifadelerini kullandı.

PROJE ONAYLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı” (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında bugün 5. grupta yer alan 134 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını aktardı.

KIRSAL ALANDA YATIRIM DESTEKLENECEK

134 proje kapsamında toplam 92 milyon TL hibe verileceğini belirten Pakdemirli, bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon TL’lik yatırım yapılacağını ifade etti. IPARD-II 3. çağrı kapsamında 5. grupla birlikte son 3 ayda 2.266 projenin onaylandığını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu projelerle toplam 747 milyon TL hibe sağlanacağını ve hibelerle birlikte yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında yatırım yapılacağı bilgisini verdi. Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini vurgulayan Bakan Bekir Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.