Tarım işçilerini taşıyan otobüs tırla çarpıştı: 20 yaralı

Erzin ilçesinde bulunan D-817 karayolunda tarım işçilerini taşıyan otobüs, demir yüklü tırla kafa kafaya çarpıştı.

OTOBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs devrildi. Kazayı görenler, durumu hemen ekiplere haber verdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

20 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki araçta bulunan 20 kişi, ambulanslarla Osmaniye ve Erzin'deki hastanelere sevk edildi.

Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.