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Tarım işçilerini taşıyan otobüs tırla çarpıştı: 20 yaralı

Hatay'da demir yüklü tır ile tarım işçilerini taşıyan otobüsün çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA | 18.10.2019 - 10:39..
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Erzin ilçesinde bulunan D-817 karayolunda tarım işçilerini taşıyan otobüs, demir yüklü tırla kafa kafaya çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan otobüs tırla çarpıştı: 20 yaralı

OTOBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs devrildi. Kazayı görenler, durumu hemen ekiplere haber verdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan otobüs tırla çarpıştı: 20 yaralı

20 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki araçta bulunan 20 kişi, ambulanslarla Osmaniye ve Erzin'deki hastanelere sevk edildi.

Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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