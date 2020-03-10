Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Körkuyu Mahallesi kavşağında, Ceyhan yönüne giden tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Elçi yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi VİDEO

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, 17 yolcunun bulunduğu minibüste ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.





