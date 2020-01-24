taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9337
Euro
6.5608
Altın
1558.8
Borsa
123427.01
Gram Altın
297.615
Bitcoin
49495.64

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tavuk dönerin çamaşır suyuyla yıkandığı iddialarıyla ilgili; bunu söyleyen dernek başkanıyla konuştuğunu ve haberin yalan olduğunu söyledi.

AA | 24.01.2020 - 10:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Geçtiğimiz gün Uluslararası Döner Federasyonunu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan tavuk dönerdeki bakterinin çamaşır suyuyla temizlendiğini söyledi.  Bu açıklama oldukça ses getirdi ve tepkilere neden oldu.

"ISMARLAMA HABER"

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, bu sabah katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası programında dönere çamaşır suyu katıldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi; "Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek."

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması VİDEO


İlginizi Çekebilir
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda satılan yabani hayvanlardan yayıldığı öngörülüyor.
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı
Öldüren koronavirüs sonrası Çin'den İstanbul'a gelen yolcular, termal kamera sistemiyle taranmaya başladı.
Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi
Çinli bilim insanları ölümcül koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçmiş olabileceğini açıkladı.
Barış Pınarı bölgesinde eğitim desteği
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör mağduru çocukların yaşıtlarından geride kaldıkları eğitim hayatı, yardımlarla telafi ediliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

131
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

200
Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

152
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

161
Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu

Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu

36
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

127
Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir