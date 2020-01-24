Geçtiğimiz gün Uluslararası Döner Federasyonunu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan tavuk dönerdeki bakterinin çamaşır suyuyla temizlendiğini söyledi. Bu açıklama oldukça ses getirdi ve tepkilere neden oldu.

"ISMARLAMA HABER"

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, bu sabah katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası programında dönere çamaşır suyu katıldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi; "Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek."

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması VİDEO



