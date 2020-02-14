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Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda, kurallara uymayan 74 firmaya ait bilgileri bakanlığın internet sitesinde paylaştı.

DHA | 14.02.2020 - 20:26..
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Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmayı ifşa etti

Tarım  ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

LABORATUVARLARDA TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

FİRMALARIN LİSTESİ PAYLAŞILDI

Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen aralarında süzme çiçek balı, alkollü ve alkolsüz içecekler, bitkisel yağ ve margarin, çikolata, et ve süt ürünlerinin yer aldığı ürünler ile firma ve üretim yerleri liste halinde paylaşıldı.

İŞTE O FİRMALAR

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