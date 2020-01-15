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Tarım ve Orman Bakanlığından üniversite adaylarına burs

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, YKS sonucunda ilk on bine girip tarım ve ormancılıkla ilgili bölümlere yerleşenlere burs vermeyi planladıklarını söyledi.

AA | 15.01.2020 - 22:50..
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, doğru planlama ve bilgi temelli tarım yönetimiyle Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelebileceğini dile getirdi.

Protokolün ayrıntıları hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Altyapıların ortak kullanımı, personel eğitimi, Ar-Ge, mesleki öğrenci eğitimi, çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konuların iş birliği içerisinde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması için gereken çerçeve ortaya konuldu." dedi.

Üniversitelerin bulundukları illerde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak tarım master planları hazırlanmasının da protokol kapsamında olduğunu anlatan Pakdemirli, coğrafi işaretli ürünlere dair farkındalık oluşturacak etkinliklerin de düzenleneceğini dile getirdi.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BUR MÜJDESİ

Pakdemirli, üniversite adaylarına burs müjdesi vererek, "Üniversite giriş sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri doğrultusunda Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri, veterinerlik gibi fakülte ve bölümlere yerleşenlere burs verilmesini planlıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak bilimle daima iç içe olduklarını ifade eden Pakdemirli, 61 araştırma enstitüsü, 3 bin 220 araştırmacı, 180 bin dekar araştırma ormanı ve laboratuvar gibi pek çok bilimsel altyapıya sahip olduklarını ifade etti.

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